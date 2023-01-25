«РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (27.01.2023)

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вчера, 23:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.47. Поставить на «Штутгарт» можно по 6.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«РБ Лейпциг» очень удачно стартовал после зимнего перерыва и в двух поединках набрал четыре очка. Команда после провала на старте сезона вышла уже в группу лидеров и смогла набрать 32 балла. В предстоящей встрече с командой из нижней части турнирной таблицы, коллектив Марка Розе будет играть только на победу. В прошлом туре «РБ Лейпциг» разгромил на выезде «Шальке-04» (6:1), а ранее команда разошлась миром с «Баварией» (1:1).

«Штутгарт» уже практически опустился в зону вылета и с набранными 16 очками опережает соперника только по дополнительным характеристикам. Команда не показывает стабильных результатов и в последних пяти турах набрала всего четыре очка, чего очень мало, чтобы чувствовать себя в безопасности. Два последних матча «Штутгарта» завершились ничьими с «Хоффенхаймом» (2:2) и «Майнцом» (1:1).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей со «Штутгартом»

«Штутгарт» одержал только четыре победы в последних десяти поединках

«РБ Лейпциг» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» на данный момент явно сильнее своего оппонента, и мы предполагаем, что проблем в этом матче у клуба не будет. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.