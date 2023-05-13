«РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2023)

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вчера, 09:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.25. Поставить на «Вердер» можно за 10, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«РБ Лейпциг» идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги и набрал 57 очков. Команда опережает сразу двух соперников на один пункт и борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В игре с немотивированным «Вердером», болельщики ждут от хозяев уверенной домашней победы, которая увеличит шансы на итоговое третье место. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились минимальными победами над «Фрайбургом» и «Хоффенхаймом» (1:0).

«Вердер» провел неплохой сезон как для команды, которая один год провела во второй Бундеслиге. Коллектив из Бремена занимает 12 место с 35 очками и вряд ли ему угрожает зона вылета. Тем не менее, гости не будут просто так проигрывать матч, а постараются создать проблемы более квалифицированному сопернику. В прошлом туре «Вердер» потрепал нервы «Баварии» (1:2), а ранее уступил на выезде «Шальке-04» (1:2).

Информация для ставок

Девять последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из семи последних матчей в чемпионате Германии

«Вердер» уступил в четырех из пяти последних матчах с «РБ Лейпциг»

Прогноз

«РБ Лейпциг» будет играть с первых минут на победу в этой встрече и наверняка сможет ее добиться. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.