«Реал» Мадрид – «Альмерия». Прогноз на матч Ла Лиги (21.01.2024)

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вчера, 09:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.15. Победа «Альмерии» оценивается по 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.05. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Реал» Мадрид уверенно идет в чемпионате Испании, но на днях вылетел из кубка страны, проиграв в дополнительное время «Атлетико» (2:4). В Ла Лиге «сливочные» идут на втором месте с 48 баллами и отстают на один пункт от «Жироны», но имеют игру в запасе. Таким образом, в случае победы над аутсайдером, мадридский клуб снова вернет себе лидерскую позицию. Два последних матча чемпионата для «Реала» завершились минимальными победами над «Мальоркой» и «Алавесом» (1:0).

«Альмерия» совсем не прогрессирует в нынешнем сезоне и максимум добивается редких ничейных результатов. Коллектив заслуженно занимает последнее место с шестью баллами и даже от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. В прошлой игре «Альмерия» смогла отобрать очки у «Жироны» (0:0), а ранее минимально проиграла на выезде «Осасуне» (0:1).

Информация для ставок

«Альмерия» не может выиграть уже 10 матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Альмерия» проиграла восемь последних матчей подряд во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Реал» Мадрид будет предельно мотивирован на победу, так как хочет вновь вернуть лидерство в Ла Лиге. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Реала» с форой (-2.5) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.