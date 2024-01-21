«Реал» Мадрид – «Альмерия». Прогноз на матч Ла Лиги (21.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.15. Победа «Альмерии» оценивается по 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.
|
3 : 2
завершен
вчера, 18:15
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.05. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.
Форма команд
«Реал» Мадрид уверенно идет в чемпионате Испании, но на днях вылетел из кубка страны, проиграв в дополнительное время «Атлетико» (2:4). В Ла Лиге «сливочные» идут на втором месте с 48 баллами и отстают на один пункт от «Жироны», но имеют игру в запасе. Таким образом, в случае победы над аутсайдером, мадридский клуб снова вернет себе лидерскую позицию. Два последних матча чемпионата для «Реала» завершились минимальными победами над «Мальоркой» и «Алавесом» (1:0).
«Альмерия» совсем не прогрессирует в нынешнем сезоне и максимум добивается редких ничейных результатов. Коллектив заслуженно занимает последнее место с шестью баллами и даже от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. В прошлой игре «Альмерия» смогла отобрать очки у «Жироны» (0:0), а ранее минимально проиграла на выезде «Осасуне» (0:1).
Информация для ставок
- «Альмерия» не может выиграть уже 10 матчей подряд во всех турнирах
- «Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Альмерия» проиграла восемь последних матчей подряд во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Реал» Мадрид будет предельно мотивирован на победу, так как хочет вновь вернуть лидерство в Ла Лиге. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Реала» с форой (-2.5) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.