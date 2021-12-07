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сегодня, 11:42

«Реал» и «Интер» завершат групповой этап Лиги чемпионов очным противостоянием в Мадриде, которое состоится 7 декабря 2021 года. Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет расписана следующим образом: победа «Реала» идет по коэффициенту 2.10, за ничью предложена котировка 3.90, а победа «Интера» оценивается в 3.64.

Форма команд

Мадридский и миланские клубы уже гарантировали себе проход в плей-офф Лиги чемпионов. В очной встрече «Реал» и «Интер» определят, кто из них закончит групповой этап на первом месте, а кто на втором.

«Реал» сейчас лидирует в группе с 12 очками в активе, команду устроит ничейный результат в Мадриде, поскольку «сливочные» опережают оппонента на два балла, имея в активе победу в Италии (1:0).

Информация для ставок

• «Реал» побеждал «Интер» в 4 прошлых очных встречах

• В 4 последних матчах «Реала» в Лиге чемпионов прошла ставка ТБ (2,5)

• «Реал» не проигрывал в 8 из 9 домашних матчах этого сезона

Прогноз

«Реалу» на правах лидера группы важно подтвердить статус фаворита в борьбе с «Интером». Рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (0), которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.50.