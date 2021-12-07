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«Реал» – «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

сегодня, 11:42

«Реал» и «Интер» завершат групповой этап Лиги чемпионов очным противостоянием в Мадриде, которое состоится 7 декабря 2021 года. Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.463.39
Мелбет 2.48 3.52 3.04

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет расписана следующим образом: победа «Реала» идет по коэффициенту 2.10, за ничью предложена котировка 3.90, а победа «Интера» оценивается в 3.64.

Форма команд

Мадридский и миланские клубы уже гарантировали себе проход в плей-офф Лиги чемпионов. В очной встрече «Реал» и «Интер» определят, кто из них закончит групповой этап на первом месте, а кто на втором.

«Реал» сейчас лидирует в группе с 12 очками в активе, команду устроит ничейный результат в Мадриде, поскольку «сливочные» опережают оппонента на два балла, имея в активе победу в Италии (1:0).

Информация для ставок

• «Реал» побеждал «Интер» в 4 прошлых очных встречах
• В 4 последних матчах «Реала» в Лиге чемпионов прошла ставка ТБ (2,5)
• «Реал» не проигрывал в 8 из 9 домашних матчах этого сезона

Прогноз

«Реалу» на правах лидера группы важно подтвердить статус фаворита в борьбе с «Интером». Рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (0), которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.74 1.31 2.27 1.68 1.79 2.17
Мелбет 2.38 1.68
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Все комментарии
749vjgma7cem
749vjgma7cem
сегодня в 15:24
Футбольный клуб Реал (Мадрид) одержит победу.
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