«Реал» Сосьедад – «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.05.2023)

1684743485

вчера, 11:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Альмерии» оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Реал» Сосьедад идет на четвертом месте в чемпионате Испании и имеет хорошие шансы получить место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В активе клуба 65 очков, что на пять пунктов больше, чем у идущего следом «Вильярреала». Хозяевам очень нужна победа на своем поле, которая практически гарантирует сохранение позиции. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились выездной победой над «Барселноной» (2:1) и ничьей с «Жироной» (2:2).

«Альмерии» удается изредка набирать очки и клуб имеет небольшой запас перед зоной вылета за несколько туров до конца Ла Лиги. Коллектив располагается на 14 месте с 39 очками и опережает на четыре пункта «красную зону». В прошлом туре «Альмерия» без проблем на своем поле разобралась с «Мальоркой» (3:0), а ранее уступила на выезде «Осасуне» (1:3).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Альмерии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад не проигрывает на своем стадионе уже восемь поединков подряд

Команды обменялись двумя победами каждая в четырех последних встречах

Три из четыре матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Сосьедад будет предельно мотивирован на победу и имеет большие шансы снять с себя груз ответственности уже после этой встречи. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.