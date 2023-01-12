«Реал» Сосьедад — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.01.2023)

1673529498

вчера, 16:18

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Атлетика», зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Реал» Сосьедад проводит один из самых стабильных сезонов и заслуженно идет на третьем месте с 32 баллами, отставая от ближайшего соперника на шесть пунктов. Коллектив стремится в Лигу Чемпионов и если не будет сбавлять обороты, имеет хорошие шансы на позиции в топ-4. В прошлом туре «Реал» Сосьедад обыграл на выезде «Альмерию» (2:0), а ранее одолел в кубке Испании «Логронес» (1:0).

«Атлетик» уже давно не проигрывает и навязывает соперникам свой футбол на радость болельщикам. Перед стартом очередного тура Ла Лиги команда из Бильбао идет на седьмом месте с 26 баллами. Победа над соперником из группы лидеров добавит уверенности в себе футболистам и поможет продвинуться по таблице. Два последних матча «Атлетика» закончились ничьей с «Осасуной» в Ла Лиге (0:0) и разгромом «Эльденсе» в кубке страны (6:1).

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» проиграл только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетик» выиграл два последних матча у «Реала» Сосьедад

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба показывают отличные результаты на данном отрезке, поэтому поединок определенно будет интересным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.