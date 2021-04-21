«Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (22.04.2021)

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сегодня, 00:01

«Реал Сосьедад» примет «Сельту» в рамках очередного тура испанской Примеры. Баски могут попасть в еврокубки, если продолжат играть так, как делали это в течение всего сезона. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в глазах букмекеров выглядит «Реал Сосьедад». Поставить на победу басков можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.55. Еще одна актуальная ставка — победа «Сельты» по коэффициенту 4.35.

Форма команд

«Реал Сосьедад» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, в активе этого клуба 47 баллов. Баски выиграли 12 поединков, 11 раз играли вничью и проиграли восемь матчей. У клуба 48 забитых и 33 пропущенных. В последних играх «Сосьедад» играет не лучшим образом, после поражения от «Барселоны», которое закончилось разгромом, баски очень сильно сдали, но смогли выиграть Кубок Испании.

«Сельта» проводит ужасный по своим меркам сезон. Клуб набрал 38 баллов и расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды девять побед, 11 ничьих и столько же поражений. «Сельта» забила 41 мяч и пропустила 48 голов. В последних поединках у «Сельты» практически не было возможности отпраздновать завоевание трех очков, клуб играет не лучшим образом, потерял уверенность и рискует выпасть даже из топ-10.

Информация для ставок

«Сельта» выиграла только один матч из последних пяти

У «Сельты» восемь пропущенных голов в последних пяти матчах

«Реал Сосьедад» выиграл всего один матч из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.90.