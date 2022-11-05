«Реал» Сосьедад – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.11.2022)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.
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сегодня, 18:15
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
«Реал» Сосьедад неплохо шел по турнирной таблице Ла Лиги, однако два поражения подряд слегка затормозили команду. Сейчас коллектив имеет в своем активе 22 балла и текущее пятое место с отставанием от двух ближайших соперников всего на одно очков. В случае победы в предстоящей встрече есть большая вероятность, что клуб поднимется на одну-две ступеньки. В матче Лиги Европы «Реал» Сосьедад проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а в чемпионате уступил «Бетису» (0:2).
«Валенсия» никак не может выйти на свой прежний уровень и не выигрывает несколько поединков подряд. Это привело к тому, что «летучие мыши» занимают только 10 место с 15 очками и на три балла отстают от ближайшего конкурента, коим является «Райо Вальекано». В прошлом туре Ла Лиги «Валенсия» минимально уступила «Барселоне», а ранее проиграла и «Мальорке» (1:2).
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад выиграл семь матчей из последних десяти во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»
- Три последние матча между собой команды завершили ничейным результатом
- Четыре из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе не забьют»
Прогноз
Команды часто играют вничью, и мы предполагаем, что в этот раз также возможен привычный сценарий. Предлагаем рискнуть и взять ничейный результат по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.