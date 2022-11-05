«Реал» Сосьедад – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.11.2022)

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вчера, 14:49

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Реал» Сосьедад неплохо шел по турнирной таблице Ла Лиги, однако два поражения подряд слегка затормозили команду. Сейчас коллектив имеет в своем активе 22 балла и текущее пятое место с отставанием от двух ближайших соперников всего на одно очков. В случае победы в предстоящей встрече есть большая вероятность, что клуб поднимется на одну-две ступеньки. В матче Лиги Европы «Реал» Сосьедад проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а в чемпионате уступил «Бетису» (0:2).

«Валенсия» никак не может выйти на свой прежний уровень и не выигрывает несколько поединков подряд. Это привело к тому, что «летучие мыши» занимают только 10 место с 15 очками и на три балла отстают от ближайшего конкурента, коим является «Райо Вальекано». В прошлом туре Ла Лиги «Валенсия» минимально уступила «Барселоне», а ранее проиграла и «Мальорке» (1:2).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл семь матчей из последних десяти во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»

Три последние матча между собой команды завершили ничейным результатом

Четыре из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе не забьют»

Прогноз

Команды часто играют вничью, и мы предполагаем, что в этот раз также возможен привычный сценарий. Предлагаем рискнуть и взять ничейный результат по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.