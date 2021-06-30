«Ред Булл Брагантино» — «Сеара». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (01.07.21)

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вчера, 06:02

В 8-м туре бразильской Серии А лидер чемпионата «Брагантино» сыграет дома против «Сеары». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Брагантино» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход котируется в 3.56. Победа «Сеары» представлена коэффициентом 4.55.

Сделать ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.2. Низовой исход матча (ТМ 2,5) оценивается в 1.72.

Форма команд

«Брагантино» лидирует в турнирной таблице бразильского чемпионата. На счету команды 17 очков и ноль в графе «поражения». Очки в лиге «быки» теряли только в двух матчах, сыграв вничью с «Флуминенсе» (2:2) и «Баия» (3:3).

В четырех прошлых турах «Брагантино» одержал победы над «Коринтиансом» (2:1), «Фламенго» (3:2), «Палмейрасом» (3:1) и «Атлетико» Г (1:0).

«Сеара» пока занимает 12-е место в чемпионате Бразилии. На счету команды две победы, три ничьи и два поражения. В последних турах Серии A «черно-белые» не уступали соперникам. Помимо домашней победы над «Атлетико Минейро» (2:1), команда поделила очки с «Интернасьоналом» (1:1) и «Сан-Паулу» (1:1).

Информация для ставок

В 6 прошлых матчах «Брагантино» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Брагантино» забивал минимум 2 гола в 6 последних играх лиги

«Брагантино» не проигрывал в 11 предыдущих поединках Серии A

Прогноз

Каких-то предпосылок к тому, что «Брагантино» допустит осечку в предстоящей игре, нет. Лидер чемпионата стабильно добивается результативных побед, тогда как у «Сеары» нет побед в гостях и всего два забитых гола вне своего стадиона. Учитывая вышесказанное, рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Брагантино» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.81 на то, что обе команды забьют в матче «КПВ Коккола» — «РоПС».