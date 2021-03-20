«Рединг» — КПР: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

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вчера, 10:11

«Рединг» примет КПР в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот матч будет сыгран 20 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Рединг», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу КПР по 3.60.

Форма команд

«Рединг» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 61 балл. Команда выиграла 18 поединков, семь раз играла вничью и проиграла 12 матчей. Клуб забил 51 гол и пропустил 40 мячей. В последних матчах «Рединг» очень хорош, даже несмотря на осечку в одном из поединков. Клуб набрал хороший ход, очень хочет попасть в АПЛ . Для этого нужно побеждать в каждом матче, тогда будет шанс побороться за выход в АПЛ через плей-офф.

КПР находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне этот клуб отказывается сражаться до конца и часто сдается раньше времени. Клуб набрал 49 пунктов. КПР выиграл 13 поединков, десять раз играл вничью и проиграл 13 матчей. Команда забила 38 голов и пропустила 42 мяча. В последних матчах у КПР неплохо получается удивлять своих соперников, но еще недавно команда часто теряла очки из-за своей неуверенности.

Информация для ставок

● КПР выиграл три матча из последних пяти

● «Рединг» проиграл всего в одном матче из последних пяти, до этого команда сыграла вничью и выиграла три поединка

● КПР пропустил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «голы „Рединга“ в обоих таймах» по коэффициенту 3.45. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1 по 15 минуту по коэффициенту 3.20.

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