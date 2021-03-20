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«Рединг» — КПР: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 10:11

«Рединг» примет КПР в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот матч будет сыгран 20 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.333.76
Фонбет Live! 7.00 1.27 8.00
Pin-Up.ru 1.45 4.20 7.70

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Рединг», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу КПР по 3.60.

Форма команд

«Рединг» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 61 балл. Команда выиграла 18 поединков, семь раз играла вничью и проиграла 12 матчей. Клуб забил 51 гол и пропустил 40 мячей. В последних матчах «Рединг» очень хорош, даже несмотря на осечку в одном из поединков. Клуб набрал хороший ход, очень хочет попасть в АПЛ. Для этого нужно побеждать в каждом матче, тогда будет шанс побороться за выход в АПЛ через плей-офф.

КПР находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне этот клуб отказывается сражаться до конца и часто сдается раньше времени. Клуб набрал 49 пунктов. КПР выиграл 13 поединков, десять раз играл вничью и проиграл 13 матчей. Команда забила 38 голов и пропустила 42 мяча. В последних матчах у КПР неплохо получается удивлять своих соперников, но еще недавно команда часто теряла очки из-за своей неуверенности.

Информация для ставок

КПР выиграл три матча из последних пяти
● «Рединг» проиграл всего в одном матче из последних пяти, до этого команда сыграла вничью и выиграла три поединка
КПР пропустил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «голы „Рединга“ в обоих таймах» по коэффициенту 3.45. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1 по 15 минуту по коэффициенту 3.20.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Рома» — «Наполи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.67 1.70 2.24
Pin-Up.ru 2.60 1.45 1.81 1.93 1.44 2.62
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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:16
Возможна ничья
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