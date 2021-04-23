«Рединг» — «Суонси Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.04.2021)

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вчера, 01:23

«Рединг» сыграет против «Суонси» в рамках очередного тура Чемпионшипа 25 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Рединг». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25, победа «Суонси» оценивается в 3.35.

Форма команд

«Рединг» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 68 баллов. «Рединг» неплох в последних матчах и часто набирает очки, но вероятность того, что клуб оступится, очень высока. Иногда команда не может победить из-за своей неуверенности, им не хватает смелости добить своего соперника, поэтому «Рединг» часто пропускает и вместо трех баллов довольствуется одним.

«Суонси» проводит хороший сезон. Клуб набрал 76 баллов и идет на четвертой строчке. У «Суонси» хорошие шансы на возвращение в Премьер-Лигу, команда идет в зоне стыковых поединков. У клуба 22 победы, десять ничьих и 11 поражений. В последних играх «Суонси» хорош, не исключено, что клуб продолжит радовать своих болельщиков и в поединке против «Рединга».

Информация для ставок

«Рединг» не побеждает три игры кряду

«Суонси» проиграл всего два матча из последних пяти

«Рединг» забил и пропустил одинаковое количество мячей за последние пять игр — 5

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше 2,5 по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» за 1.90.

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