«Ренн» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2021)

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09 января 2021, 09:41

«Ренн» и «Лион» сыграют в матче 19-го тура чемпионата Франции. Проанализировав ставки букмекеров на матч 9 января 2021 года, мы предложили свой прогноз.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого матча считаются гости. Ставки на победу «Лиона» в БК Фонбет можно сделать по коэффициенту 3.48. Победа «Ренна» оценивается в 3.48, а ничья доступна за 3.52.

Если говорить о результативности поединка, то здесь букмекер предложил равную линию. Ставки с тоталом меньше 2,5 голов принимаются за 1.94, больше – 2.00.

Форма команд

«Ренн» замыкает первую четверку турнирной таблицы чемпионата Франции, имея 32 очка в активе. По итогам прошлого тура команда прервала победную серию из четырех встреч кряду. «Красно-черные» не смогли в гостях одолеть «Нант» (0:0).

До этого «Ренн» успешно провел матчи с «Мецем» (1:0), «Лорьяном» (3:0), «Марселем» (2:1) и «Ниццей» (1:0).

«Лион» лидирует в рейтинге команд Лиги 1. У «Ткачей» 39 очков в активе и преимущество в три балла над прямыми конкурентами ПСЖ и «Лиллем». 6 января команда справилась дома с «Лансом» (3:2), забив три мяча еще до перерыва. До этого «Лион» крупно обыграл дома «Нант» (3:0) и в гостях «Ниццу» (4:1).

Информация для ставок

«Лион» выиграл 8 из 9 прошлых матчей в чемпионате Франции

«Лион» забивал минимум три гола в трех прошлых турах

«Лион» не проигрывал в 9 из 10 предыдущих встреч против соперника

«Ренн» не проигрывал в пяти предыдущих турах Лиги 1

Прогноз

Легкую победу в этом противостоянии «Лион» вряд ли оформит. «Ренн» сейчас на ходу и надежно играет в обороне, хозяева результативны в атаке на домашней арене.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.