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«Ренн» — «Нант»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

вчера, 21:56

В рамках третьего тура чемпионата Франции «Ренн» сыграет против «Нанта».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.684.55
Мелбет 1.90 3.78 4.42
1XBET 1.90 3.78 4.42
BetBoom 1.87 3.63 4.47

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Ренн» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.89, ничья идет за 3.74, а вероятность победы «Нанта» оценивается котировкой 4.38.

Эксперты также считают, что больше двух голов в этом поединке команды суммарно не забьют. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.86, ТБ(2,5) – 2.06.

Форма команд

В активе «Ренна», который недавно купил игрока «Фрайбурга», три официальных поединка в новом сезоне. В двух стартовых турах чемпионата Франции «красно-черные» набрали два очка, сыграв вничью с «Лансом» (1:1) и «Брестом» (1:1).

На уходящей неделе «Ренн» успешно провел домашний матч квалификации Лиги конференций УЕФА, победив «Русенборг» (2:0).

У «Нанта» четыре зачетных пункта по итогам двух стартовых туров французской Лиги 1. «Канарейки» начали чемпионат с гостевой ничьи против «Монако», а во втором туре добились максимального результата в домашнем противостоянии с «Мецем» (2:0).

Информация для ставок

• «Ренн» не проигрывал в 15 из 16 прошлых матчей против «Нанта»
• В 5 из 6 предыдущих домашних матчей «Ренна» в Лиге 1 прошла ставка ТМ(2,5)
• «Ренн» оставался непобежденным в 6 последних домашних поединках Лиги 1

Прогноз

Учитывая, что дома «Ренн» очень мало пропускает, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.86 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.54 1.84 2.08 1.44 2.98
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
BetBoom 2.58 1.53 1.81 2.05 1.46 2.82
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