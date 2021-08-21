«Ренн» — «Нант»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

В рамках третьего тура чемпионата Франции «Ренн» сыграет против «Нанта».
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Ренн» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.89, ничья идет за 3.74, а вероятность победы «Нанта» оценивается котировкой 4.38.
Эксперты также считают, что больше двух голов в этом поединке команды суммарно не забьют. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.86, ТБ(2,5) – 2.06.
Форма команд
В активе «Ренна», который недавно купил игрока «Фрайбурга», три официальных поединка в новом сезоне. В двух стартовых турах чемпионата Франции «красно-черные» набрали два очка, сыграв вничью с «Лансом» (1:1) и «Брестом» (1:1).
На уходящей неделе «Ренн» успешно провел домашний матч квалификации Лиги конференций УЕФА, победив «Русенборг» (2:0).
У «Нанта» четыре зачетных пункта по итогам двух стартовых туров французской Лиги 1. «Канарейки» начали чемпионат с гостевой ничьи против «Монако», а во втором туре добились максимального результата в домашнем противостоянии с «Мецем» (2:0).
Информация для ставок
• «Ренн» не проигрывал в 15 из 16 прошлых матчей против «Нанта»
• В 5 из 6 предыдущих домашних матчей «Ренна» в Лиге 1 прошла ставка ТМ(2,5)
• «Ренн» оставался непобежденным в 6 последних домашних поединках Лиги 1
Прогноз
Учитывая, что дома «Ренн» очень мало пропускает, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.86 в БК Фонбет.