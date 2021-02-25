«Ренн» — «Ницца». Прогноз на матч чемпионата Франции (26.02.2021)

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сегодня, 07:53

«Ренн» и «Ницца» сыграют между собой в 27-м туре Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом матче букмекеры отводят хозяевам поля. Поставить на победу «Ренна» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.94. Заключить пари на победу «Ниццы» можно по котировке 4.64, ничья идет за 3.48.

Согласно линии, которую представил букмекер, эта игра получится не слишком результативной. Вариант с тоталом меньше 2,5 мячей можно сыграть за 1.81, больше – 2.16.

Форма команд

«Ренн» не побеждал в пяти последних турах Лиги 1. В этот период «красно-черные» взяли только два очка, сыграв вничью с «Лорьяном» (1:1) и «Лансом» (0:0). После этих поединков последовали поражения от «Сент-Этьена» (0:2) и «Монпелье» (1:1), а также вылет из Куба Франции от «Анже» (1:2). В турнирной таблице чемпионата «Ренн» опустился на восьмую строчку. Отставание от первой пятерки составляет два зачетных пункта.

«Ницца» к этой игре тоже подходит в плохой форме. «Орлы» идут на серии из трех поражений подряд во французской лиге. Неудачными для команды оказались матчи с ПСЖ (1:2), «Марселем» (2:3) и «Метцем» в прошлом туре (1:2). В рейтинге Лиги 1 «Ницца» откатилась на шестнадцатую строчку, набрав в общей сложности 29 очков. Подвальную часть турнирной таблицы команда опережает на шесть зачетных пунктов.

Первая встреча команд в этом сезоне случилась в 14-м туре. Тогда «Ренн» с минимальным счетом обыграл «Ниццу» в гостях (1:0).

Информация для ставок

«Ренн» побеждал в 5 из 13 домашних матчей Лиги 1

«Ницца» проиграла три прошлых гостевых матча в чемпионате Франции

В трех из пяти прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

У «Ренна» есть неплохая возможность прервать неудачную серию в этой игре. «Красно-черные» на данный момент сильней «Ниццы», у которой есть солидные кадровые потери и негативная статистика гостевых матчей. Предлагаем поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.94 в букмекерской конторе Фонбет.