«Реймс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

В очередном туре чемпионата Франции «Реймс» примет «Монако». Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 7 ноября 2021 года.
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0 : 0
завершен
07 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостям. Разместить ставку на победу «Монако» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.06. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.52, а победа «Реймса» идет в линии за 3.90.
На результативность матча букмекеры предложили такую линию: ТМ (2,5) голов – 1.74, ТБ (2,5) – 2.20. Поставить на то, что команды обменяются забитыми мячами, можно по котировке 1.85.
Форма команд
В четырех предыдущих турах чемпионата Франции «Реймс» потерпел три поражения, набрав один балл только в ничейной встрече с «Брестом» (1:1). Команда рухнула на 17-ю позицию в общем зачете, а преимущество над зоной прямого вылета сократилось до четырех очков. Последнюю викторию в Лиге 1 «Реймс» оформил 26 сентября, когда дома был переигран «Нант» (3:1).
«Монако» дважды проиграл в трех последних турах французской лиги. Для монегасков неудачными оказались гостевые матчи против «Лиона» (0:2) и «Бреста» (0:2), а победу в данной серии команда оформила дома над «Монпелье» (3:1).
Также отметим, что в Лиге Европы подопечные Нико Ковача разделили очки в домашней игре с ПСВ (0:0).
Информация для ставок
- В 8 из 9 последних встреч команд на поле «Реймса» сыграла ставка ТМ(2,5)
- «Реймс» не выигрывал в 18 из 20 прошлых матчей чемпионата Франции
- «Монако» не проигрывает в 6 предыдущих встречах против «Реймса»
Прогноз
Последние матчи на всех фронтах «Монако» провел плохо, особенно вне родных стен. На домашней арене «Реймс» наверняка сыграет с оглядкой на защиту, чтобы набрать очки. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Бетсити.