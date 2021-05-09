«Реймс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

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вчера, 13:14

В матче очередного тура чемпионата Франции «Реймс» на стадионе «Огюст Делон» примет «Монако». Прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который пройдет 9 мая, вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет свидетельствует о том, что «Монако» является очевидным фаворитом в этой игре. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.44, ничья идет с котировкой 4.90, а победа «Реймса» доступна за 8.40.

Кроме того, букмекер больше склоняется к тому, что в этом матче будет забито минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Реймс» семь из 10 прошлых матчей в чемпионате сыграл вничью. Последнюю встреч против «Нима» команда свела к мировому исходу 2:2. До этого красно-белые проиграли в гостях «Марселю» (1:3), а также разошлись миром с «Метцем» и «Ниццей» (0:0).

В таблице Лиги 1 «Реймс» занимает 11-е место, набрав в общей сложности 42 очка по ходу сезона. Команда не ведет борьбу за выживание, но и на первую пятерку тоже не претендует.

«Монако» проиграл «Лиону» в прошлом туре Лиги 1 и опустился на четвертую строчку в турнирной таблице при запасной игре. Если подопечные Нико Ковача возьмут три очка в этой встрече, то вернут себе третью позицию в общем зачете.

До вышеупомянутого проигрыша у «Монако» была серия из пяти побед подряд в чемпионате. В ней команда с сухими счетами обыграла «Сент-Этьен» (4:0), «Метц» (4:0), «Дижон» (3:0), «Бордо» (3:0) и «Анже» (1:0).

Информация для ставок

«Монако» выиграл 9 из 10 прошлых гостевых матчей в Лиге 1

В 7 из 8 прошлых встреч команд на поле «Реймса» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Реймс» не выигрывал в 7 предыдущих домашних играх чемпионата

Прогноз

Если «Реймс» уже не преследует никаких турнирных задач, то «Монако» намерен завершить сезон в топ-3, чтобы получить право сыграть в Лиге чемпионов. Учитывая мотивацию гостей, предлагаем поставить на победу «Монако» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

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