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«Реймс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

вчера, 13:14

В матче очередного тура чемпионата Франции «Реймс» на стадионе «Огюст Делон» примет «Монако». Прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который пройдет 9 мая, вы найдете в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.454.941.42
Лига Ставок 7.00 4.50 1.48
Мелбет 6.90 4.64 1.53
1XBET 6.90 4.64 1.53
BetBoom 8.12 4.55 1.41

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет свидетельствует о том, что «Монако» является очевидным фаворитом в этой игре. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.44, ничья идет с котировкой 4.90, а победа «Реймса» доступна за 8.40.

Кроме того, букмекер больше склоняется к тому, что в этом матче будет забито минимум три гола. Ставки на ТБ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Реймс» семь из 10 прошлых матчей в чемпионате сыграл вничью. Последнюю встреч против «Нима» команда свела к мировому исходу 2:2. До этого красно-белые проиграли в гостях «Марселю» (1:3), а также разошлись миром с «Метцем» и «Ниццей» (0:0).

В таблице Лиги 1 «Реймс» занимает 11-е место, набрав в общей сложности 42 очка по ходу сезона. Команда не ведет борьбу за выживание, но и на первую пятерку тоже не претендует.

«Монако» проиграл «Лиону» в прошлом туре Лиги 1 и опустился на четвертую строчку в турнирной таблице при запасной игре. Если подопечные Нико Ковача возьмут три очка в этой встрече, то вернут себе третью позицию в общем зачете.

До вышеупомянутого проигрыша у «Монако» была серия из пяти побед подряд в чемпионате. В ней команда с сухими счетами обыграла «Сент-Этьен» (4:0), «Метц» (4:0), «Дижон» (3:0), «Бордо» (3:0) и «Анже» (1:0).

Информация для ставок

  • «Монако» выиграл 9 из 10 прошлых гостевых матчей в Лиге 1
  • В 7 из 8 прошлых встреч команд на поле «Реймса» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Реймс» не выигрывал в 7 предыдущих домашних играх чемпионата

Прогноз

Если «Реймс» уже не преследует никаких турнирных задач, то «Монако» намерен завершить сезон в топ-3, чтобы получить право сыграть в Лиге чемпионов. Учитывая мотивацию гостей, предлагаем поставить на победу «Монако» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ницца» — «Брест».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.25 1.39 2.06 1.85 1.62 2.42
Лига Ставок 2.80 1.44 1.92 1.89 1.52 2.55
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.95 1.38 2.06 1.89 1.56 2.34
BetBoom 2.79 1.44 1.91 1.91 1.51 2.58
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:12
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Реймс»
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