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«Рейнджерс» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

вчера, 17:08
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Выбрать победителем «Наполи» можно по коэффициенту 4.3 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.204.001.85
Мелбет 4.28 4.06 1.87
1XBET 4.28 4.06 1.87

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.15.

Форма команд

«Рейнджерс» не смог удачно выступить в первом туре, попав «под каток» Аякса на выезде (0:4). Команда не рассматривается как фаворит на выход из группы и даже третье место в таком квартете будет сложно набрать. Домашние матчи шотландского клуба являются настоящей визитной карточкой и где брать очки, если не на родном стадионе. В прошлой игре чемпионате «Рейнджерс» был крупно разбит «Селтиком» (0:4).

«Наполи» провел феерический поединок с «Ливерпулем» и добился закономерной победы. Также команда борется за самые высокие места в Серии А и на данный момент занимает первое место с 14 очками, опережая ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В предстоящей встрече неаполитанцы будут стремиться к победе, чтобы упрочнить свое лидерство на фоне личной встречи конкурентов. На днях в Серии А «Наполи» вырвал победу у «Специи» (1:0).

Информация для ставок

  • «Наполи» не проигрывает уже 17 матчей подряд во всех турнирах
  • «Рейнджерс» проиграл два последних поединка с одинаковым счетом (0:4)
  • «Наполи» забивал в девяти последних матчах из десяти на выезде
  • «Рейнджерс» забивал не менее двух мячей в девяти последних матчах из десяти

Прогноз

«Наполи» находится на ходу и постарается добиться победы, хоть сделать это будет очень нелегко, ведь «Рейнджерс» является домашней командой. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу гостей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.33 2.18 1.74 1.69 2.26
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:20
Сложный матч для Наполи будет
Гость
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