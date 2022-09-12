«Рейнджерс» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 17:08

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Выбрать победителем «Наполи» можно по коэффициенту 4.3 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.15.

Форма команд

«Рейнджерс» не смог удачно выступить в первом туре, попав «под каток» Аякса на выезде (0:4). Команда не рассматривается как фаворит на выход из группы и даже третье место в таком квартете будет сложно набрать. Домашние матчи шотландского клуба являются настоящей визитной карточкой и где брать очки, если не на родном стадионе. В прошлой игре чемпионате «Рейнджерс» был крупно разбит «Селтиком» (0:4).

«Наполи» провел феерический поединок с «Ливерпулем» и добился закономерной победы. Также команда борется за самые высокие места в Серии А и на данный момент занимает первое место с 14 очками, опережая ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В предстоящей встрече неаполитанцы будут стремиться к победе, чтобы упрочнить свое лидерство на фоне личной встречи конкурентов. На днях в Серии А «Наполи» вырвал победу у «Специи» (1:0).

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает уже 17 матчей подряд во всех турнирах

«Рейнджерс» проиграл два последних поединка с одинаковым счетом (0:4)

«Наполи» забивал в девяти последних матчах из десяти на выезде

«Рейнджерс» забивал не менее двух мячей в девяти последних матчах из десяти

Прогноз

«Наполи» находится на ходу и постарается добиться победы, хоть сделать это будет очень нелегко, ведь «Рейнджерс» является домашней командой. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу гостей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.