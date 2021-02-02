«Ризеспор» — «Касымпаша». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.02.2021)

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сегодня, 18:25

«Ризеспор» на своём поле примет «Касымпашу» в рамках очередного тура чемпионата Турции.

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к равному противостоянию, которое закончится торжеством хозяев. На победу «Ризеспора» стоит коэффициент 2.6, на победу «Касымпаши» — 2.75. В ничейный результат верят меньше всего (3.3), что неудивительно, ведь ни один из последних 8 матчей этих двух команд между собой не завершился вничью.

Форма команд

«Касымпаша» занимает 11-е место в таблице, а «Ризеспор» пока является 12-м. «Ризеспор» 6 раз почувствовал вкус побед в этом чемпионате, 7 раз сыграл вничью и 8 матчей проиграл. Футбольный клуб «Касымпаша» выиграл на один раз больше, чем «Ризеспор», сыграл вничью на целых три раза меньше, но проиграл на два поединка больше. По статистике «Ризеспор» забивает чуть больше, чем «Касымпаша», но и пропускает «Касымпаша» меньше «Ризеспора», поэтому не всё так однозначно.

Информация для ставок

· В шести из семи последних личных противостояний клуб «Касымпаша» одерживал победу над «Ризеспором».

· «Касымпаша» пропускает в 10 последних выездных матчах.

· В последних 6 матчах на выезде «Касымпаша» пропускает последней.

· Ни один из последних 6 матчей команды «Касымпаша» не завершился вничью.

Прогноз

Очевидный фаворит в данном противостоянии отсутствует. Букмекеры с небольшим перевесом верят в победу хозяев, хоть и ожидается примерно равное противостояние. Мы предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют за коэффициент 1,72.