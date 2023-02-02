«Рома» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (04.02.2023)

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вчера, 18:58

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 7.2. Ничью можно выбрать по 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Рома» в прошлом туре уступила лидеру «Наполи» (1:2) и прервала свою серию без поражений, при этом показав хорошую игру. Команда на данный момент занимает шестое место с 37 баллами и отстает сразу от трех конкурентов всего на один балл, поэтому в предстоящей встрече будет предельно мотивирована. В кубке Италии «Рома» проиграла «Кремонезе» (1:2) и покинула турнир, а в чемпионате минимально одолела «Специю» (1:0).

«Эмполи» почти не проигрывает в последних матчах и показывает качественную игру в обороне. Коллектив занимает 10 место с 26 баллами и вряд ли будет претендовать на еврокубки, равно как и на борьбу за выживание. В матче в Риме гости постараются набрать очки и порадовать своих немногочисленных болельщиков на трибунах. В прошлом туре «Эмполи» сыграл вничью с «Торино» (2:2), а ранее переиграл на выезде «Интер» (1:0).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Эмполи» проиграл лишь один матч из десяти последних встреч во всех турнирах

«Рома» выиграла восемь из десяти последних матчей у «Эмполи» при двух ничьих

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Эмполи» показывает хорошие результаты и постарается максимально собранно сыграть против «Ромы», при этом с моментами и у ее ворот. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.