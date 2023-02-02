«Рома» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (04.02.2023)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 7.2. Ничью можно выбрать по 4.2.
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завтра, 20:00
Также в линии букмекеры предлагают 2 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Рома» в прошлом туре уступила лидеру «Наполи» (1:2) и прервала свою серию без поражений, при этом показав хорошую игру. Команда на данный момент занимает шестое место с 37 баллами и отстает сразу от трех конкурентов всего на один балл, поэтому в предстоящей встрече будет предельно мотивирована. В кубке Италии «Рома» проиграла «Кремонезе» (1:2) и покинула турнир, а в чемпионате минимально одолела «Специю» (1:0).
«Эмполи» почти не проигрывает в последних матчах и показывает качественную игру в обороне. Коллектив занимает 10 место с 26 баллами и вряд ли будет претендовать на еврокубки, равно как и на борьбу за выживание. В матче в Риме гости постараются набрать очки и порадовать своих немногочисленных болельщиков на трибунах. В прошлом туре «Эмполи» сыграл вничью с «Торино» (2:2), а ранее переиграл на выезде «Интер» (1:0).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 3.5 мячей
- «Эмполи» проиграл лишь один матч из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Рома» выиграла восемь из десяти последних матчей у «Эмполи» при двух ничьих
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Эмполи» показывает хорошие результаты и постарается максимально собранно сыграть против «Ромы», при этом с моментами и у ее ворот. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.