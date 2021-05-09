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«Рома» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии А (09.05.2021)

вчера, 14:31

В 35-м туре чемпионата Италии «Кротоне» приедет в гости в Рим на матч с «Ромой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.477.62
Лига Ставок 1.45 5.40 6.00
Мелбет 1.40 5.52 7.36
1XBET 3.30 1.50 8.50
BetBoom 1.40 5.45 7.03

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.4. В случае победы «Кротоне» зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать за 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.52 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Кротоне» уже точно покинет Серию А по результатам сезона, поэтому команда просто доигрывает сезон и следующий начнет в чемпионате ниже рангом. Коллектив не смог показать уверенную и стабильную игру на протяжении всего чемпионата. В прошлом туре «Кротоне» проиграл на своем поле «Интеру» (0:2), а немного ранее обыграл на выезде «Парму» (4:3).

«Рома» за последние несколько туров потеряла большое количество очков и опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице. Руководство уже объявило о смене тренера. Со следующего сезона римский клуб возглавит Жозе Моуриньо. Команде следует удержать седьмую строчку, чтобы попасть в новый турнир от УЕФА – Лигу Конференций. Последние два матча «Рома» проиграла «Сампдории» (0:2) и «Кальяри» (2:3).

Информация для ставок

  • «Рома» не может выиграть уже четыре матча в Серии А
  • «Кротоне» выиграл только два матча из последних 15 в чемпионате
  • «Рома» выиграла пять последних встреч против «Кротоне»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Роме» практически уже нечего терять в чемпионате, поэтому команду устроит только победа над главным аутсайдером чемпионата. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев поля с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Парма» — «Аталанта».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.39 2.52 1.57
Мелбет 3.80 1.28
1XBET 5.60 1.11 1.84 1.90 2.50 1.53
BetBoom 7.49 1.11 3.65 1.32 2.93 1.44
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shlomo
shlomo
вчера в 14:33
Рома не пнроиграет
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