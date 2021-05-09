«Рома» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии А (09.05.2021)

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вчера, 14:31

В 35-м туре чемпионата Италии «Кротоне» приедет в гости в Рим на матч с «Ромой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.4. В случае победы «Кротоне» зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать за 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.52 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Кротоне» уже точно покинет Серию А по результатам сезона, поэтому команда просто доигрывает сезон и следующий начнет в чемпионате ниже рангом. Коллектив не смог показать уверенную и стабильную игру на протяжении всего чемпионата. В прошлом туре «Кротоне» проиграл на своем поле «Интеру» (0:2), а немного ранее обыграл на выезде «Парму» (4:3).

«Рома» за последние несколько туров потеряла большое количество очков и опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице. Руководство уже объявило о смене тренера. Со следующего сезона римский клуб возглавит Жозе Моуриньо. Команде следует удержать седьмую строчку, чтобы попасть в новый турнир от УЕФА – Лигу Конференций. Последние два матча «Рома» проиграла «Сампдории» (0:2) и «Кальяри» (2:3).

Информация для ставок

«Рома» не может выиграть уже четыре матча в Серии А

«Кротоне» выиграл только два матча из последних 15 в чемпионате

«Рома» выиграла пять последних встреч против «Кротоне»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Роме» практически уже нечего терять в чемпионате, поэтому команду устроит только победа над главным аутсайдером чемпионата. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев поля с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Парма» — «Аталанта».