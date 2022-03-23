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«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (26.03.2022)

вчера, 15:58
СКА-Хабаровск

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет не сомневаются в победе хозяев. Ставки на успех «СКА-Хабаровска» принимаются по коэффициенту 1.20, за ничью выставлена цена 5.50, а победа «Текстильщика» котируется в 14.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 1.16 6.53 18.60

При этом аналитики не ждут от этого противостояния результативного исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«СКА-Хабаровск» занимает шестое место чемпионата, набрав 45 очков. Чтобы подняться в зону плей-офф, команде нужно ликвидировать отставание в четыре очка.

По итогам 28-и сыгранных туров клуб смог оформить 13 побед и шесть ничьих, проиграв девять раз своим оппонентам. Выделим, что атака «СКА организовала 32 забитых гола, а защита пропустила в ответ 27 мячей. В минувшем туре ФНЛ хозяева грядущего поединка легко разобрались дома с „Аланией“ (2:0).

„Текстильщик“ находится на дне турнирной таблицы, занимая последнюю строчку. В активе клуб 19 баллов, а перспективы избежать понижения в классе весьма призрачные.

Выделим, что футболисты „Текстильщика“ не набирали очки в шести последних турах ФНЛ, а в предыдущем поединке лиги было зафиксировано дежурное поражение на поле „Олимп-Долгопрудного“ (0:1).

Информация для ставок

  • СКА-Хабаровск“ выиграл 4 последних домашних матча лиги
  • „Текстильщик“ не побеждал в гостевых матчах этого сезона – 4 ничьи и 10 поражений
  • СКА-Хабаровск“ побеждал „Текстильщик“ в двух последних очных встречах – 1:0 и 3:0

Прогноз

Учитывая глубокий кризис „Текстильщика“ и стремление „СКА-Хабаровска“ поднять в зону плей-офф, предлагаем поставить на фору (-1,5) голов в пользу хозяев по коэффициенту 2,00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
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вчера в 18:43
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» одержит победу.
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вчера в 18:42
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 17:08
Победа команды СКА Хабаровск с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:41
СКА Хабаровск занимает шестое место в турнирной таблице из 20. Тренер Алексей Поддубский продолжает работать с командой, которая находится в не убедительной форме. Согласно статистики последних матчей, клуб показывает одинаково эффективную игру в обороне и дома и на выезде....
Текстильщик Иваново занимает двацатое место в турнирной таблице из 20. Тренирует данный коллектив Аксенов Андрей. Команда, находится в ужасной форме.Команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись...
Букмекеры по праву считают хозяев поля безоговорочными фаворитами встречи. Разница в классе между командами огромная. Ужасный отрезок команды Текстильщик Иваново из 5 матчей, в которых было проиграно 3 встреч. Мой прогноз, стоит поставить на продолжение этой серии.
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