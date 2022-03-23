«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (26.03.2022)

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вчера, 15:58

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет не сомневаются в победе хозяев. Ставки на успех « СКА -Хабаровска» принимаются по коэффициенту 1.20, за ничью выставлена цена 5.50, а победа «Текстильщика» котируется в 14.00.

При этом аналитики не ждут от этого противостояния результативного исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

« СКА -Хабаровск» занимает шестое место чемпионата, набрав 45 очков. Чтобы подняться в зону плей-офф, команде нужно ликвидировать отставание в четыре очка.

По итогам 28-и сыгранных туров клуб смог оформить 13 побед и шесть ничьих, проиграв девять раз своим оппонентам. Выделим, что атака « СКА организовала 32 забитых гола, а защита пропустила в ответ 27 мячей. В минувшем туре ФНЛ хозяева грядущего поединка легко разобрались дома с „Аланией“ (2:0).

„Текстильщик“ находится на дне турнирной таблицы, занимая последнюю строчку. В активе клуб 19 баллов, а перспективы избежать понижения в классе весьма призрачные.

Выделим, что футболисты „Текстильщика“ не набирали очки в шести последних турах ФНЛ , а в предыдущем поединке лиги было зафиксировано дежурное поражение на поле „Олимп-Долгопрудного“ (0:1).

Информация для ставок

„ СКА -Хабаровск“ выиграл 4 последних домашних матча лиги

-Хабаровск“ выиграл 4 последних домашних матча лиги „Текстильщик“ не побеждал в гостевых матчах этого сезона – 4 ничьи и 10 поражений

„ СКА -Хабаровск“ побеждал „Текстильщик“ в двух последних очных встречах – 1:0 и 3:0

Прогноз