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«Ростов» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (28.10.2023)

вчера, 19:10
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.513.782.70
Лига Ставок 2.49 3.75 2.75
Pari 2.50 3.85 2.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Ростов» только в прошлом туре прервал свою серию без побед и понемногу выбирается со дна турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков и занимает 10 место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на семь пунктов. В домашней встрече болельщики ждут от своей команды победы и сокращения разрыва. В прошлом туре «Ростов» крупно обыграл «Ахмат» (3:0), а ранее уступил на выезде «Краснодару» (2:3).

«Локомотив» проводит неплохой сезон и старается держаться в группе лидеров РПЛ. На данный момент коллектив занимает пятое место с 20 баллами, но уступает «Спартаку» лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече гостям очень важно набрать очки, а победа и вовсе станет возможностью обойти прямых конкурентов. Два последних матча «Локомотива» завершились ничьими с «Динамо» (0:0) и «Уралом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Ростов» уступил лишь в одном из десяти домашних матчей за последнее время
  • «Локомотив» не проигрывает уже пять поединков подряд
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды во всех последних личных встречах между собой непременно отличались забитыми мячами этот раз не должен стать исключением. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.76 2.12
Лига Ставок 2.25 1.66 1.79 2.06
Pari 2.20 1.68
Все комментарии
idres
idres
вчера в 19:30
Думаю, что мы увидим довольно живой футбол от команд, которые любят атаковать. Другое дело, что не всегда позволяет им реализовать задуманное реализация голевых моментов, но между собой команды на ОЗ играют довольно часто - с учетом одного товарищеского поединка ставка проходила 8 раз подряд и сейчас у нее на проход хорошие шансы. Качество поля в Ростове позволяет показать комбинационный футбол обеим коллективам, в атаке они действуют лучше, чем в тылах, так что обмен голами здесь выглядит логичным выбором. Дзюба, Глушенков с Пиняевым против Комличенко, Голенкова, Уткина и Мохеби это будет интересно.
Гость
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