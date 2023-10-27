«Ростов» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (28.10.2023)

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вчера, 19:10

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Ростов» только в прошлом туре прервал свою серию без побед и понемногу выбирается со дна турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков и занимает 10 место в РПЛ , отставая от «Локомотива» на семь пунктов. В домашней встрече болельщики ждут от своей команды победы и сокращения разрыва. В прошлом туре «Ростов» крупно обыграл «Ахмат» (3:0), а ранее уступил на выезде «Краснодару» (2:3).

«Локомотив» проводит неплохой сезон и старается держаться в группе лидеров РПЛ . На данный момент коллектив занимает пятое место с 20 баллами, но уступает «Спартаку» лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече гостям очень важно набрать очки, а победа и вовсе станет возможностью обойти прямых конкурентов. Два последних матча «Локомотива» завершились ничьими с «Динамо» (0:0) и «Уралом» (2:2).

Информация для ставок

«Ростов» уступил лишь в одном из десяти домашних матчей за последнее время

«Локомотив» не проигрывает уже пять поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды во всех последних личных встречах между собой непременно отличались забитыми мячами этот раз не должен стать исключением. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.