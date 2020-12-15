«Ротор» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата России (16.12.2020)

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вчера, 03:44

«Ротор» принимает тульский «Арсенал» в рамках 19-го тура РПЛ . Способны ли хозяева одержать вторую победу кряду?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила свои котировки на текущий поединок. Победа «Ротора» представлена за 3,36, ничья находится на отметке 3,22, а вот сыграть триумф гостей можно за 2,40.

Тотал в этом противостоянии выставлен на отметке 2,5 мяча. Меньше можно сыграть за 1,61, тотал больше представлен котировкой 2,46.

Форма команд

«Ротор», несмотря на последнюю победу над «Уфой» (1:0), не сумел подняться с последнего места в турнирной таблице. Удалось сократить отставание от спасительного 12-го места до трех очков. Подопечные Александра Хацкевича всё никак не могут наладить свою игру в атаке. Всего лишь 8 забитых мячей в 18 матчах РПЛ .

«Арсенал» не может похвастаться особыми успехами в своей игре. На протяжении двух последних поединков команда проигрывает – поражение от московского «Динамо» (0:1) и проигрыш «Химкам» (0:1). Пытается коллектив из Тулы действовать надежно в обороне, но многое не получается. Как результат, всего лишь 13-е место в чемпионате и отрыв от того же «Ротора» всего лишь в три очка.

Информация для ставок

«Ротор» не проигрывает на домашней арене на протяжении двух матчей

«Ротор» не пропускает на домашнем стадионе в двух матчах кряду

«Арсенал» проиграл пять выездных поединков подряд

«Арсенал» пропустил всего четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Мы считаем, что гости имеют весьма неплохие шансы, чтобы улучшить свое турнирное положение. Надежности и стабильности игре хозяев откровенно не хватает. Предлагаем не рисковать и сыграть победу «Арсенала» с учетом нейтральной форы (0) за коэффициент 1,69 в БК Мелбет.