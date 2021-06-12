«Рух» — «Торпедо»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (13.06.2021)

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вчера, 15:58

«Рух» Брест и «Торпедо» проведут очную встречу в рамках 12-го тура чемпионата Беларуси.

Ставки букмекеров

«Рух» является фаворитом в предстоящей игре. Поставить на победу хозяев букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.65. Вероятность того, что команды разделят очки и сыграют вничью, оценивается в 3.88, а победа «Торпедо» доступна за 4.52.

Также букмекеры больше шансов отводят на то, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

«Рух» находится в отличной форме. В пяти последних турах чемпионата коллектив из Бреста взял 12 из 15 возможных очков, одержав четыре победы. На данный момент команда располагается на четвертом месте в общем зачете.

В предыдущем туре лиги «Рух» с минимальным счетом победил в Минске «Динамо» (1:0). Ранее команда уверенно обыграла дома «Нёман» (2:0), но уступила в гостях БАТЭ (2:3), дав достойный отпор фавориту.

У «Торпедо» результаты более скромные – команда идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав в общей сложности 15 очков. В активе коллектива из Жодино четыре победы и три ничьи. В последней игре чемпионата «Торпедо» потерпел четвертое поражение, уступив на своем поле лидеру «Шахтёру» (0:1).

Информация для ставок

• Две очных встречи команд в 2020 году завершились вничью – 3:3 и 0:0

• «Рух» выиграл 4 последних матча на своем поле, пропустив в них всего 1 гол

• «Торпедо» не побеждал в 5 из 6 прошлых гостевых матчей во всех турнирах

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Руха» по коэффициенту 1.65 в БК Бетсити.