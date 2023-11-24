Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Салернитана» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (25.11.2023)

вчера, 22:05
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.883.701.78
Лига Ставок 4.70 3.70 1.76
Pari 4.90 3.75 1.77

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.02. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Салернитана» идет на последнем месте в турнирной таблице и набрала всего пять очков. Коллектив обязан исправлять ситуацию, если не хочет застрять в зоне вылета надолго. Команда на своем поле принимает «Лацио» и будет вынуждена играть вторым номером, ведь соперник наверняка будет владеть инициативой. Два последних матча «Салернитаны» завершились ничьей с «Сассуоло» (2:2) и поражением от «Наполи» (0:2).

«Лацио» выглядит не очень уверенно в этом сезоне и вынужден находиться лишь на 10 месте в турнирной таблице Серии А. Римский клуб параллельно выступает в Лиге Чемпионов, поэтому Сарри и его тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку, чтобы добиться результатов в обоих турнирах. В прошлом матче «Лацио» сыграл вничью с «Ромой» (0:0), а ранее переиграл «Фейеноорд» в Лиге Чемпионов (1:0).

Информация для ставок

  • «Лацио» проиграл шесть выездных матчей из десяти последних
  • «Салернитана» выиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Салернитаны»
  • Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лацио» должен побеждать в этой встрече, если хочет вернуться в зону еврокубков. Предлагаем сделать ставку на победу римского клуба по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.52 1.85 2.05 1.47 2.84
Лига Ставок 2.60 1.51 1.82 2.00 1.44 2.80
Pari 1.82 2.00
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 