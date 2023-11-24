«Салернитана» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (25.11.2023)

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вчера, 22:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.02. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Салернитана» идет на последнем месте в турнирной таблице и набрала всего пять очков. Коллектив обязан исправлять ситуацию, если не хочет застрять в зоне вылета надолго. Команда на своем поле принимает «Лацио» и будет вынуждена играть вторым номером, ведь соперник наверняка будет владеть инициативой. Два последних матча «Салернитаны» завершились ничьей с «Сассуоло» (2:2) и поражением от «Наполи» (0:2).

«Лацио» выглядит не очень уверенно в этом сезоне и вынужден находиться лишь на 10 месте в турнирной таблице Серии А. Римский клуб параллельно выступает в Лиге Чемпионов, поэтому Сарри и его тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку, чтобы добиться результатов в обоих турнирах. В прошлом матче «Лацио» сыграл вничью с «Ромой» (0:0), а ранее переиграл «Фейеноорд» в Лиге Чемпионов (1:0).

Информация для ставок

«Лацио» проиграл шесть выездных матчей из десяти последних

«Салернитана» выиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Салернитаны»

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лацио» должен побеждать в этой встрече, если хочет вернуться в зону еврокубков. Предлагаем сделать ставку на победу римского клуба по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.