«Сампдория» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (17.04.2021)

В 31-м туре Серии А встретятся соседи по турнирной таблице. «Сампдория» на своем поле принимает «Верону». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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17 апреля 2021, 16:00
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Сампдории». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.6. На успех «Вероны» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. Ничья будет стоить 3.3.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Верона» занимает девятое место в чемпионате, но показывает очень неудовлетворительные результаты за последнее время. Команда за пять последних матчей набрала всего три очка. Клуб доигрывает сезон и не решает серьезных турнирных задач, однако тренерскому штабу стоит задуматься об игре коллектива. В последнем туре «Верона» проиграла дома «Лацио» (0:1), а немного ранее смогла одержать победу над «Кальяри» (0:2).
«Сампдория» редко побеждает, клуб находится на десятом месте в Серии А. Команда не может наладить свою игру и мало забивает, однако находится на безопасном расстоянии от зоны вылета и может спокойно доигрывать сезон. Последние два матча «Сампдории» закончились поражением от «Наполи» (0:2) и ничейным результатом с «Миланом» (1:1).
Информация для ставок
- «Верона» проиграла четыре матча из последних пяти
- «Сампдория» выиграла один поединок из последних четырех
- Три последних матча «Сампдории» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Верона» проиграла два последних матча «Сампдории» на её поле
Прогноз
«Верона» находится не в лучшей форме, хозяева имеют хороший шанс этим воспользоваться, улучшив свое турнирное положение. Рискнем предложить ставку в букмекерской конторе Мелбет на «Сампдорию». Коэффициент на такой исход составляет 2.6.