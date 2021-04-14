«Сампдория» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (17.04.2021)

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вчера, 21:32

В 31-м туре Серии А встретятся соседи по турнирной таблице. «Сампдория» на своем поле принимает «Верону». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Сампдории». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.6. На успех «Вероны» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. Ничья будет стоить 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Верона» занимает девятое место в чемпионате, но показывает очень неудовлетворительные результаты за последнее время. Команда за пять последних матчей набрала всего три очка. Клуб доигрывает сезон и не решает серьезных турнирных задач, однако тренерскому штабу стоит задуматься об игре коллектива. В последнем туре «Верона» проиграла дома «Лацио» (0:1), а немного ранее смогла одержать победу над «Кальяри» (0:2).

«Сампдория» редко побеждает, клуб находится на десятом месте в Серии А. Команда не может наладить свою игру и мало забивает, однако находится на безопасном расстоянии от зоны вылета и может спокойно доигрывать сезон. Последние два матча «Сампдории» закончились поражением от «Наполи» (0:2) и ничейным результатом с «Миланом» (1:1).

Информация для ставок

«Верона» проиграла четыре матча из последних пяти

«Сампдория» выиграла один поединок из последних четырех

Три последних матча «Сампдории» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Верона» проиграла два последних матча «Сампдории» на её поле

Прогноз

«Верона» находится не в лучшей форме, хозяева имеют хороший шанс этим воспользоваться, улучшив свое турнирное положение. Рискнем предложить ставку в букмекерской конторе Мелбет на «Сампдорию». Коэффициент на такой исход составляет 2.6.