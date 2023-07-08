«Сан-Лоренсо» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2022)

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вчера, 18:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Сан-Лоренсо» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры совсем не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

«Сан-Лоренсо» проводит неплохой сезон, но существенно отстает от лидера и нынешнего соперника в одном лице. Команда занимает третье место с 42 баллами и уступает «Ривер Плейту» уже 11 пунктов. Только победа хозяев может вернуть небольшую интригу в борьбе за лидерство в Суперлиге Аргентины. В прошлом туре «Сан-Лоренсо» поделил очки с «Расингом» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Росарио Сентраль» (1:0).

«Ривер Плейт» выигрывает большинство последних поединков, изредка допуская осечки. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице, имея 53 очка и спокойно подходит к предстоящему поединку. Коллективу даже вполне допустимо сыграть вничью, за что не будет много критики, но поражение может негативно повлиять на футболистов. Два последних поединка «Ривер Плейт» завершились победой на своем стадионе над «Колон» (2:0) и поражением от «Барракас Сентраль» (1:2).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Сан-Лоренсо» завершились вничью

«Ривер Плейт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних поединка между клубами завершились победами «Ривер Плейт»

Прогноз

Обе команды постараются сыграть первым номером и контролировать игру. Несмотря на статистику, предполагаем, что забитые голы появятся в игре довольно быстро и матч завершится результативно. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.