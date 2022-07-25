«Сан-Лоренсо» — «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.07.2022)

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сегодня, 10:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Сан-Лоренсо», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. Выбрать победителем «Унион» можно по коэффициенту 2.85 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.57.

Форма команд

«Сан-Лоренсо» выиграл всего один поединок из пяти последних в Суперлиге Аргентины, что не может не настораживать болельщиков. Команда занимает после девяти лишь 14 место с 12 баллами и отстает от лидера уже на 10 баллов. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить срочные коррективы в тренировочный процесс. Два последних матча «Сан-Лоренсо» завершились ничьими с «Унион» (2:2) и «Банфилдом» (1:1).

«Тальерес Кордоба» имеет более плачевную ситуацию, ведь до старта очередного матча чемпионата Аргентины в активе клуба всего восемь набранных баллов. Это позволяет занимать коллективу 23 место, которое не устраивает руководство и поклонников «Тальерес Кордоба». В предстоящей игре у футболистов будет возможность проявить себя и побороться за очки с таким же нестабильным соперником. В прошлом матче команда обыграла на своем поле «Банфилд» (1:0), а ранее с тем же счетом уступила «Бока Хуниорс».

Информация для ставок

Пять последних матча «Сан-Лоренсо» завершились исходом «обе забьют»

«Тальерес Кордоба» проиграл только один матч из пяти последних на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды достаточно мало забивают в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также не увидят большое количество голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57.