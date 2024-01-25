«Сандерленд» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.01.2024)

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вчера, 18:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Сандерленд». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно с коэффициентом 2. Победа «Сток Сити» оценивается в 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.8. Велика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Сандерленд» провалил последние матчи и это сразу же сказалось на турнирной таблице. На данный момент коллектив опустился на 10 место с 40 очками и отстает от зоны плей-офф на три пункта. В домашней встрече с нестабильным «Сток Сити», хозяевам очень нужна победа и они на нее настраиваются. Два последних матча «Сандерленда» завершились поражениями от «Халла» (0:1) и «Ипсвича» (1:2).

«Сток Сити» очень редко побеждает и пока не может даже помечтать о повышении в классе. Команда больше обеспокоена тем, чтобы не попасть в зону вылета Чемпионшипа, но с 32 баллами имеет перед ней восемь очков запаса. Выездные матчи даются клубу тяжело, поэтому даже ничью можно было бы считать хорошим результатом. В прошлом туре «Сток Сити» проиграл на своем поле «Бирмингему» (1:2), а ранее одолел «Ротерхэм» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из шести матчей «Сандерленда» закончились исходом «обе забьют — нет»

Три из четырех выездных поединков «Сток Сити» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сток Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сандерленда»

Четыре из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба нуждаются в очках, хотя и преследуют разные цели. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.