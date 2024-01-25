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«Сандерленд» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.01.2024)

вчера, 18:17
Сандерленд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Сандерленд». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно с коэффициентом 2. Победа «Сток Сити» оценивается в 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.8. Велика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Сандерленд» провалил последние матчи и это сразу же сказалось на турнирной таблице. На данный момент коллектив опустился на 10 место с 40 очками и отстает от зоны плей-офф на три пункта. В домашней встрече с нестабильным «Сток Сити», хозяевам очень нужна победа и они на нее настраиваются. Два последних матча «Сандерленда» завершились поражениями от «Халла» (0:1) и «Ипсвича» (1:2).

«Сток Сити» очень редко побеждает и пока не может даже помечтать о повышении в классе. Команда больше обеспокоена тем, чтобы не попасть в зону вылета Чемпионшипа, но с 32 баллами имеет перед ней восемь очков запаса. Выездные матчи даются клубу тяжело, поэтому даже ничью можно было бы считать хорошим результатом. В прошлом туре «Сток Сити» проиграл на своем поле «Бирмингему» (1:2), а ранее одолел «Ротерхэм» (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре из шести матчей «Сандерленда» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Три из четырех выездных поединков «Сток Сити» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Сток Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сандерленда»
  • Четыре из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба нуждаются в очках, хотя и преследуют разные цели. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
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вчера в 21:00
Ничейный результат в этом матче вполне возможен. Обе команды имеют равные шансы на победу, и ничья может быть результатом осторожной игры и баланса между командами.
fwhqvfhxjtg9
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вчера в 20:59
Ставка на “обе забьют” в этом матче может быть оправдана.
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y6qmm7z236tf
вчера в 20:58
“Сток Сити” же, находясь в гостях, может предпочесть более осторожную игру и сосредоточиться на обороне.
uwgpjuyyzy25
uwgpjuyyzy25
вчера в 20:57
Учитывать домашнюю площадку “Сандерленда” и их желание победить, то можно предположить, что они будут играть более активно и агрессивно, что может привести к забитым голам с их стороны.
shlomo
shlomo
вчера в 19:14
Результативной игры от этих клубов мы не увидим и как максимум 2 гола, а может быть и просто нули на табло.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:14, ред.
Не будем перечить статистике - ОЗ - нет .
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