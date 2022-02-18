«Санкт-Паули» — «Ганновер-96». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.02.2022)

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вчера, 17:23

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля и на победу «Санкт-Паули» коэффициент составляет 1.78. Выбрать победителем «Ганновер-96» можно по коэффициенту 4.3. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.75

Также в линии букмекеры предлагают 1.99 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Ганновер-96» выиграл всего один матч из пяти последних матчей и на данный момент не может подняться даже к середине турнирной таблицы второй Бундеслиги. Команда набрала 25 очков и идет на 13 месте, опережая зону вылета всего на два балла. Клуб забил меньше всех голов в чемпионате (18 мячей), что не может не беспокоить болельщиков. В прошлом матче «Ганновер-96» сыграл вничью с «Дармштадтом» (2:2), а ранее проиграл на выезде «Хайденхайму» (1:3).

«Санкт-Паули» прервал свою серию без побед, которая длилась из нескольких поединков и даже вернул себе первое место, правда «Вердер» команда опережает только по дополнительным показателям. В активе клуба 41 очко, и чтобы сохранить свою позицию, ему необходимо побеждать в ближайших встречах. Два последних матча в чемпионате «Санкт-Паули» выиграл у «Ян» Регенсбург (3:2) и сыграл вничью с «Падерборном» (2:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Санкт-Паули» завершились исходом «обе забьют»

«Ганновер-96» выиграл три из пяти последних выездных поединков

«Ганновер-96» проиграл только два матча из десяти последних с «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» не проигрывает на своем стадионе уже 14 матчей подряд

Прогноз

«Санкт-Паули» гораздо стабильнее гостей и наверняка захотят порадовать своей болельщиков яркой игрой и красивой победой после серии неудач. Сделать ставку на победу «Санкт-Паули» можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.