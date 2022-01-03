«Санта Клара» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.01.2022)

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03 января 2022, 11:07

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на эту игру: поставить на победу «Санта Клары» можно по коэффициенту 7.20, ничья идет по цене 4.45, а победа «Спортинга» оценивается по котировке 1.46.

С возможной результативностью в этой встрече эксперты не определяются. Ставки на ТБ (2,5) голов и ТМ(2,5) принимаются по одинаковым коэффициентам 1.95.

Форма команд

«Санта Клара» базируется на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. В 16-и сыгранных турах команда смогла одержать три победы и четыре ничьи, потерпев девять поражений.

В минувшем туре лиги «Санта Клара» не набрала очки по итога гостевой встречи против «Пасуш де Феррейрый» (1:2), а до этого команда одержала домашнюю победу над «Виторией Гимарайнш» (1:0).

«Спортинг» продолжает делить лидерство в турнирной таблице с «Порту». Действующий победитель португальской лиги взял 14 побед и две ничьи в чемпионате, пропустив за 16 туров всего семь мячей.

В предыдущем туре первенства «Спортинг» справился на домашней арене с «Портимоненси» (3:2), одержав 11 победу кряду в чемпионате.

Интересные факты

«Спортинг» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых матчах лиги

В 6 из последних 7 матчей «Санта Клары» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Спортинг» побеждал «Санта Клару» в 9 предыдущих очных встречах

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