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«Санта Клара» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.01.2022)

03 января 2022, 11:07

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на эту игру: поставить на победу «Санта Клары» можно по коэффициенту 7.20, ничья идет по цене 4.45, а победа «Спортинга» оценивается по котировке 1.46.

Ставки на футбольные матчи

С возможной результативностью в этой встрече эксперты не определяются. Ставки на ТБ(2,5) голов и ТМ(2,5) принимаются по одинаковым коэффициентам 1.95.

Форма команд

«Санта Клара» базируется на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. В 16-и сыгранных турах команда смогла одержать три победы и четыре ничьи, потерпев девять поражений.

В минувшем туре лиги «Санта Клара» не набрала очки по итога гостевой встречи против «Пасуш де Феррейрый» (1:2), а до этого команда одержала домашнюю победу над «Виторией Гимарайнш» (1:0).

«Спортинг» продолжает делить лидерство в турнирной таблице с «Порту». Действующий победитель португальской лиги взял 14 побед и две ничьи в чемпионате, пропустив за 16 туров всего семь мячей.

В предыдущем туре первенства «Спортинг» справился на домашней арене с «Портимоненси» (3:2), одержав 11 победу кряду в чемпионате.

Интересные факты

  • «Спортинг» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых матчах лиги
  • В 6 из последних 7 матчей «Санта Клары» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Спортинг» побеждал «Санта Клару» в 9 предыдущих очных встречах

Прогноз

«Спортинг» заслуженно считается фаворитом этой встречи, но в домашних играх «Санта Клара» является непростым соперником. Рекомендуем ставку на ТБ(2,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.48 1.89 1.99 1.50 2.73
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Все комментарии
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03 января в 17:57
Тотал больше 2.5 пройдет.
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03 января в 17:56
Тотал меньше 2.5 сыграет.
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03 января в 15:16
Футбольный клуб Спортинг (Лиссабон) одержит победу.
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03 января в 15:16
Футбольный клуб Спортинг (Лиссабон) выиграет матч.
shlomo
shlomo
03 января в 11:10
Спортинг фаворит матча
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