«Сантос» — «Сеара». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (06.06.21)

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вчера, 23:08

В рамках второго тура чемпионата Бразилии «Сантос» на своем поле сыграет против «Сеары». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится шестого июня 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля в этой встрече – поставить на победу «Сантоса» можно по коэффициенту 2.10. Ничья в этой встрече котируется в 3.42, а победу «Сеары» можно сыграть за 3.60.

Также букмекеры предполагают, что игра завершится в низовом формате. Поставить на ТМ (2,5) голов можно за 1.73, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

«Сантос» неудачно начал новый сезон бразильского чемпионата. В стартовом туре команда отвратительно сыграла в гостях против «Баии», уступив сопернику с крупным счетом 0:3. Затем «Сантос» успешно провел первый матч 1/16 финала Кубка, обыграв на выезде «Сианотри» (2:0).

«Сеара» смогла проявить себя в первой игре чемпионата. Принимая дома «Гремио», команда компенсировала ошибки в обороне результативными действиями в атаке, оформив победу (3:2). После этого «Сеара» провела кубковый матч против «Форталезы» на выезде, где была зафиксирована ничья 1:1.

В 2020 году соперники провели четыре очных встречи. В чемпионате Бразилии «Сантос» добился гостевой победы (1:0) и домашней ничьи (1:1). «Сеара», в свою очередь, оказалась сильней в Кубке – в гостях 0:0 и минимальная победа в родных стенах (1:0).

Информация для ставок

• «Сантос» выиграл 3 прошлых матча на своем поле с общим счетом 8:0

• «Сеара» никогда не побеждала «Сантос» в гостях – три поражения и три ничьи

• В 4 последних встречах «Сантоса» и «Сеары» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

После неудачного начала чемпионата у «Сантоса» есть неплохая возможность взять три очка. В домашних играх «Сантос» выступает можно и надежно обороняется. «Сеара», в свою очередь, в гостях сталкивается с проблемами. Учитывая это, предлагаем поставить на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Бетсити.

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