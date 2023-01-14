«Сассуоло» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

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вчера, 23:07

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Рискнуть на успех «Сассуоло» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Сассуоло» находится не в лучшем состоянии и смог набрать лишь один балл в пяти последних встречах. Команда на данный момент занимает 16 место с 16 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета, в которую очень не хочет попасть. В прошлом туре чемпионата Италии «Сассуоло» уступил «Фиорентине» (1:2), а ранее с тем же счетом проиграл и «Сампдории» (1:2).

«Лацио» также испытывает проблемы с результатами в новом календарном году. Неудачные два матча за последнее время привели к тому, что римляне опустились уже на пятое место с набранным 31 баллом, а отставание от ближайшего соперника составляет уже шесть пунктов. В прошлом туре Серии А «Лацио» не смог обыграть на своем поле «Эмполи» (2:2), а ранее на выезде уступил «Лечче» (1:2).

Информация для ставок

«Сассуоло» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Лацио» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды играют нестабильно, а римлянам будет тяжело, учитывая выездной статус поединка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.