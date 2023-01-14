«Сассуоло» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Рискнуть на успех «Сассуоло» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.
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0 : 0
9’
сегодня, 14:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Сассуоло» находится не в лучшем состоянии и смог набрать лишь один балл в пяти последних встречах. Команда на данный момент занимает 16 место с 16 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета, в которую очень не хочет попасть. В прошлом туре чемпионата Италии «Сассуоло» уступил «Фиорентине» (1:2), а ранее с тем же счетом проиграл и «Сампдории» (1:2).
«Лацио» также испытывает проблемы с результатами в новом календарном году. Неудачные два матча за последнее время привели к тому, что римляне опустились уже на пятое место с набранным 31 баллом, а отставание от ближайшего соперника составляет уже шесть пунктов. В прошлом туре Серии А «Лацио» не смог обыграть на своем поле «Эмполи» (2:2), а ранее на выезде уступил «Лечче» (1:2).
Информация для ставок
- «Сассуоло» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Лацио» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды играют нестабильно, а римлянам будет тяжело, учитывая выездной статус поединка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.