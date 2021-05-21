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«Сассуоло» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.05.2021)

вчера, 10:22

В 38-м туре Серии А «Сассуоло» дома примет гостей из столицы «Лацио». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.894.563.55
Лига Ставок 1.87 4.40 3.60
Мелбет 1.92 4.40 3.74
1XBET 1.92 4.40 3.74
BetBoom 1.89 4.53 3.53

Ставки букмекеров

Согласно котировкам букмекеров, фаворитом встречи является «Лацио». Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.93. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 3.5. В случае ничейного результата порадует коэффициент 4.18.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

В этой игре «Сассуоло» проведет свой последний поединок под руководством Роберто Де Зерби. Итальянский специалист покидает клуб после хорошего отрезка времени, за который он успел вплотную приблизить команду к большой семерке чемпионата Италии. Давным-давно обеспечив себе восьмое место, коллектив просто доигрывает турнир в свое удовольствие. Туром ранее команда одержала победу над «Пармой» (3:1), а чуть раньше проиграли «Ювентусу» (1:3).

«Лацио» очень долгое время был претендентом на путевку в Лигу чемпионов, но в мае команда выдала ряд очень неубедительных матчей, которые и отправили ее на итоговое шестое место в чемпионате. В прошлом туре сыграли вничью с «Торино» (0:0), а еще туром ранее проиграли в дерби «Роме» (0:2).

Информация для ставок

• «Сассуоло» дома проиграл всего один раз в последних восьми матчах
• «Лацио» проиграло на выезде три игры подряд
• Игра первого круга завершилась победой римлян (2:1)
• «Сассуоло» забивает в 12 матчах подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55
Лига Ставок 2.46 1.53
Мелбет 3.04 1.36
1XBET 3.04 1.36
BetBoom 6.56 1.13 3.32 1.35 2.64 1.51
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48
Сассуоло готовит поражение для Лацио или Лацио увезёт ничью !!!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:21
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Лацио (Рим)
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