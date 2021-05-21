«Сассуоло» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.05.2021)

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вчера, 10:22

В 38-м туре Серии А «Сассуоло» дома примет гостей из столицы «Лацио». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Согласно котировкам букмекеров, фаворитом встречи является «Лацио». Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.93. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 3.5. В случае ничейного результата порадует коэффициент 4.18.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

В этой игре «Сассуоло» проведет свой последний поединок под руководством Роберто Де Зерби. Итальянский специалист покидает клуб после хорошего отрезка времени, за который он успел вплотную приблизить команду к большой семерке чемпионата Италии. Давным-давно обеспечив себе восьмое место, коллектив просто доигрывает турнир в свое удовольствие. Туром ранее команда одержала победу над «Пармой» (3:1), а чуть раньше проиграли «Ювентусу» (1:3).

«Лацио» очень долгое время был претендентом на путевку в Лигу чемпионов, но в мае команда выдала ряд очень неубедительных матчей, которые и отправили ее на итоговое шестое место в чемпионате. В прошлом туре сыграли вничью с «Торино» (0:0), а еще туром ранее проиграли в дерби «Роме» (0:2).

Информация для ставок

• «Сассуоло» дома проиграл всего один раз в последних восьми матчах

• «Лацио» проиграло на выезде три игры подряд

• Игра первого круга завершилась победой римлян (2:1)

• «Сассуоло» забивает в 12 матчах подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 1.93.