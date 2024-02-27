«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (28.02.2024)

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сегодня, 11:57

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Наполи» и предлагает коэффициент на его победу – 1.8. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.7. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 2.18. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Сассуоло» очень плохо выглядит в последнее время и за пять поединков смог набрать всего один балл. Команда практически опустилась в зону вылета с 20 баллами и опережает «Верону» только по дополнительным показателям. Даже такой «Наполи» с учетом своего стадионе хозяевам будет тяжело обыграть или хотя бы набрать очки. В прошлом туре «Сассуоло» уступил на своем поле «Эмполи» (2:3), а ранее крупно проиграл «Аталанте» (0:3).

«Наполи» не выигрывает уже несколько матчей, а несколько матчей завершает вничью. Коллектив идет на низком для себя девятом месте с 37 баллами и отстает от «Лацио» на три пункта. Неаполитанцы думают больше о ответной игре с «Барселоной» в Лиге чемпионов, но и в чемпионате терять очки на ровном месте нельзя. Два последних матча «Наполи» завершились ничьими с «Кальяри» (1:1) и «Барселоной» (1:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Наполи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сассуоло» выиграл два матча из десяти последних на своем поле в основное время

«Наполи» выиграл четыре последних матча у «Сассуоло»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» обязан обыгрывать «Сассуоло», особенно учитывая результаты гостей в последних матчах чемпионата. Сделать ставку на клуб из Неаполя можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.