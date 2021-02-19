«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (20.02.2021)

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вчера, 18:20

«Саутгемптон» сыграет против «Челси» в рамках 25-го тура АПЛ . Этот поединок запланирован на 20 февраля 2021 года. Матч интересен тем, что это будет очередное испытание для команды Томаса Тухеля. Немец пытается найти свою игру и это получается у него неплохо, но есть куда расти.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет отдают предпочтение «Челси». Поставить на лондонский клуб можно за 1.80, также рассматривается вариант с ничейным исходом за коэффициент 3.85. В победу «Саутгемптона» верят за 4.35.

Форма команд

«Саутгемптон» находится на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ . В активе у команды 29 очков. В нынешнем сезоне «святые» выступают далеко не лучшим образом и забили 30 мячей, также «Саутгемптон» пропустил 39 голов. Последние матчи клуб играет так, словно готовится к Чемпионшипу.

«Челси» расположился на четвертой строчке в таблице АПЛ , в активе команды Томаса Тухеля 42 пункта. Лондонская команда очень хорошо играет после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля. Пока «Челси» не проигрывает при немце. В нынешнем сезоне в АПЛ клуб из Лондона забил 40 голов, но 24 раза вратарь не смог спасти свою команду. В случае победы над своим оппонентом «пенсионеры» могут приблизиться к «Лестеру», который находится на третьей строчке.

Информация для ставок

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Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что тотал голов будет больше 2.5 за коэффициент 1.85. Также рекомендуется поставить на обе забьют за коэффициент 1.77. Хозяева очень плохо играют в атаке, но у гостей с этим проблем нет и Томас Тухель умеет настроить свой клуб на игру.