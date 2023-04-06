«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (08.04.2023)

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вчера, 13:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.25. Поставить на «Саутгемптон» можно по 12, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Саутгемптону» очень сложно дается сезон и клуб смог выиграть только один матч из пяти последних туров АПЛ . Команда идет на последнем месте в турнирной таблице с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на два очка. В матче с чемпионом Англии с трудом верится, что хозяева способны отобрать очки. В прошлом туре «Саутгемптон» проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Манчестер Сити» старается не отставать от «Арсенала», но шансов на чемпионство становится все меньше. «Горожане» занимают второе место с 64 баллами и отстают от «канониров» на восемь очков при это имея игру в запасе. Совсем скоро подопечных Гвардиолы ждет игра Лиги чемпионов с «Баварией» и тренеру очень важно обойтись без травм. В прошлой игре «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ливерпуль» (4:1), а ранее разгромил «Бернли» в кубке ФА (6:0).

Информация для ставок

«Саутгемптон» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

«Горожане» выиграли только два матча из пяти последних у «святых» при одном поражении

Прогноз

«Саутгемптон» является непростым соперником для «Манчестер Сити», но в этот раз в нынешней ситуации проблем у гостей возникнуть не должно. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.