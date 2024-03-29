«Сельта» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.03.2024)

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вчера, 22:46

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Сельта» набрала семь очков в пяти последних турах чемпионата и старается отдаляться от зоны вылета. Команда идет на 17 месте с 27 баллами, опережая ближайшего соперника на пять пунктов, но в свою очередь отстает от нынешнего соперника на два очка. В случае победы коллектив сможет обойти «Райо Вальекано» и еще сильнее укрепить свои позиции. Два последних матча «Сельты» завершились выездной победой над «Севильей» (2:1) и крупным поражением от «Реала» (0:4).

«Райо Вальекано» в нынешнем сезоне менее стабилен, чем в прошлые года и находится ниже своей привычной середины турнирной таблицы. Команда занимает 15 место с 29 баллами, но вряд ли покинет Ла Лигу, ведь два худших клуба практически наверняка не смогут выбраться со дна турнирной таблицы. Тем не менее, гости настраиваются на борьбу и не собираются уезжать из Виго без очков. Последние два матча «Райо Вальекано» завершились победой над «Бетисом» (2:0) и выездным поражением от «Алавеса» (1:2).

Информация для ставок

«Сельта» выиграла лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Райо Вальекано» проиграл четыре последние встречи на выезде

«Сельта» не проигрывает «Райо Вальекано» уже шесть поединков подряд

Семь из десяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Сельта выглядит стабильнее на данный момент, чем „Райо Вальекано“ и играет на своем стадионе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.