«Сельта» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.03.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.
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завтра, 15:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Сельта» набрала семь очков в пяти последних турах чемпионата и старается отдаляться от зоны вылета. Команда идет на 17 месте с 27 баллами, опережая ближайшего соперника на пять пунктов, но в свою очередь отстает от нынешнего соперника на два очка. В случае победы коллектив сможет обойти «Райо Вальекано» и еще сильнее укрепить свои позиции. Два последних матча «Сельты» завершились выездной победой над «Севильей» (2:1) и крупным поражением от «Реала» (0:4).
«Райо Вальекано» в нынешнем сезоне менее стабилен, чем в прошлые года и находится ниже своей привычной середины турнирной таблицы. Команда занимает 15 место с 29 баллами, но вряд ли покинет Ла Лигу, ведь два худших клуба практически наверняка не смогут выбраться со дна турнирной таблицы. Тем не менее, гости настраиваются на борьбу и не собираются уезжать из Виго без очков. Последние два матча «Райо Вальекано» завершились победой над «Бетисом» (2:0) и выездным поражением от «Алавеса» (1:2).
Информация для ставок
- «Сельта» выиграла лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Райо Вальекано» проиграл четыре последние встречи на выезде
- «Сельта» не проигрывает «Райо Вальекано» уже шесть поединков подряд
- Семь из десяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Сельта выглядит стабильнее на данный момент, чем „Райо Вальекано“ и играет на своем стадионе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.