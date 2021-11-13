Сенегал – Конго. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

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13 ноября 2021, 23:25

14 ноября состоится матч шестого тура квалификации чемпионата мира в Африке, в котором сборная Сенегала на домашней арене примет команду Конго. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет открыла такую линию на основные исходы этой игры: победа Сенегала идет по коэффициенту 1.30, ничья находится на отметке 5.00, а победа Конго доступна по коэффициенту 12.50.

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) мячей доступны по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

Сенегал уже гарантировал себе участие в плей-офф квалификации чемпионата мира. В пяти турах групповой стадии сборная одержала четыре победы и добыла одну ничью, став недосягаемой для прямых конкурентов.

После четырех стартовых побед в отборе Сенегал разделил очки в гостевой игре против Того (1:1). В общей сложности сборная забила 14 голов за пять поединков группы, пропустив только четыре мяча.

Сборная Конго стала самым безуспешным участником квартета. Три очка себе в актив команда занесла в ничейных играх, потерпев поражения от Сенегала (1:3) и Того (1:2). В предыдущем туре команда не смогла обыграть на домашней арене Намибию.

Информация для ставок

Сенегал побеждал Конго в 3 из 4 матчей на своем поле

В 3 прошлых встречах соперников на поле Сенегала прошла ставка ТМ(2,5)

Сборная Конго закончила 3 последних гостевых матча проходом ставки ТМ(2,5)

Прогноз

Сенегал доминировал в квартете и вряд ли захочет завершить раунд неудачей. Учитывая домашний фактор и статистику личных встреч соперников, предлагаем ставку на победу Сенегала и ТМ (3,5) голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.