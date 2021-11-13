ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Африка

Сенегал – Конго. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

13 ноября 2021, 23:25

14 ноября состоится матч шестого тура квалификации чемпионата мира в Африке, в котором сборная Сенегала на домашней арене примет команду Конго. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на предстоящий поединок.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Сенегал
Конго
2 : 0
завершен
14 ноября 2021, 22:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.255.8813.09
Фонбет 1.25 5.40 15.00
Мелбет 1.21 5.40 12.50
1XBET 1.27 4.94 11.00
BetBoom 1.24 5.90 14.00

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет открыла такую линию на основные исходы этой игры: победа Сенегала идет по коэффициенту 1.30, ничья находится на отметке 5.00, а победа Конго доступна по коэффициенту 12.50.

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) мячей доступны по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

Сенегал уже гарантировал себе участие в плей-офф квалификации чемпионата мира. В пяти турах групповой стадии сборная одержала четыре победы и добыла одну ничью, став недосягаемой для прямых конкурентов.

После четырех стартовых побед в отборе Сенегал разделил очки в гостевой игре против Того (1:1). В общей сложности сборная забила 14 голов за пять поединков группы, пропустив только четыре мяча.

Сборная Конго стала самым безуспешным участником квартета. Три очка себе в актив команда занесла в ничейных играх, потерпев поражения от Сенегала (1:3) и Того (1:2). В предыдущем туре команда не смогла обыграть на домашней арене Намибию.

Информация для ставок

  • Сенегал побеждал Конго в 3 из 4 матчей на своем поле
  • В 3 прошлых встречах соперников на поле Сенегала прошла ставка ТМ(2,5)
  • Сборная Конго закончила 3 последних гостевых матча проходом ставки ТМ(2,5)

Прогноз

Сенегал доминировал в квартете и вряд ли захочет завершить раунд неудачей. Учитывая домашний фактор и статистику личных встреч соперников, предлагаем ставку на победу Сенегала и ТМ (3,5) голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.47 1.93 1.90 1.49 2.65
Мелбет 1.88 1.94
1XBET 3.70 1.30
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
14 ноября в 04:25
Уверенная победа команды Сенегал в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100