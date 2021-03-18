«Сент-Этьен» — «Монако»: прогноз на матч Лиги 1 (19.03.2021)

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вчера, 10:42

Очередной тур чемпионата Франции откроется очным противостоянием «Сент-Этьена» и «Монако». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 19 марта.

Ставки букмекеров

Победа «Монако» в предстоящей игре идет в линиях букмекеров по коэффициенту 1.89. Поставить на викторию «Сент-Этьена» БК Бетсити предлагает за 4.34, а ничья котируется в 3.88.

На результативность матча букмекер выставил практически равную линию. Ставки с условием ТБ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.94, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Сент-Этьен» проводит очень неоднозначный сезон в чемпионате Франции. Накануне старта 30-го тура «зелено-белые» занимают шестнадцатое место рейтинга, набрав 33 очка. Зону прямого вылета команда опережает на семь зачетных пунктов.

В прошлом туре Лиги 1 «Сент-Этьен» добился гостевой победы над «Анже» (1:0). Так команда реабилитировалась за два проигрыша кряду, которые случились в противостояниях с «Лорьяном» (1:2) и «Лансом» (2:3).

«Монако» преследует задачу завершить чемпионат в первой тройке, от которой княжеский клуб сейчас отстает на четыре зачетных пункта. По итогам двух прошлых туров подопечные Нико Ковача разжились только одним зачетным пунктом. Если ничью в матче с лидером «Лиллем» (0:0) можно списать на силу соперника, то гостевое поражение от «Страсбура» (0:1) явно не входило в планы монегасков. Между этими матчами «Монако» успешно пробился в 1/8 финала Кубка Франции за счет гостевой победы над «Ниццей» (2:0).

Информация для ставок

• В семи из восьми последних встреч команд на поле «Сент-Этьена» прошла ставка на ТМ(2,5)

• В четырех предыдущих матчах «Монако» в Лиге 1 прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Монако» не проигрывал в 13 из 14 последних поединков Лиги 1

• «Сент-Этьен» не побеждал в 11 из 12 прошлых игр чемпионата

Прогноз

В очных встречах «Монако» не побеждал соперника с 2018 года, но в предстоящей игре у монегасков есть неплохая возможность исправить эту серию. «Сент-Этьен» оформил всего три домашние победы в текущем розыгрыше Лиги 1, а у гостей состав и мотивация заметно лучше. Ставим на победу «Монако» по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Бетсити.