«Сент-Трюйден» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

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вчера, 14:58

34-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам увлекательное противостояние «Андерлехта» и одного из аутсайдеров чемпионата – «Сент-Трюйдена».

Ставки букмекеров

«Андерлехт» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.64. На победу хозяев коэффициент составляет 5.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.95.

Букмекеры дают приблизительно равные котировки на тоталы. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.79 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Андерлехт» смог войти в первую четверку турнирной таблицы благодаря своей уверенной игре в последних нескольких матчах. Команда давно не проигрывает, а большинство матчей заканчивает своими победами. Чтобы закрепить успех, коллективу необходимо одолеть сопротивление команды, которая находится практически внизу турнирной таблицы. Последними матчами «Андерлехта» стали победы над «Брюгге» (2:1) и «Антверпеном» (4:1).

«Сент-Трюйден» расположился недалеко от турнирной таблицы, а чтобы обезопасить себя от вылета, команде необходимо набирать очки в ближайших матчах. Коллектив набрал семь очков в последних пяти матчах чемпионата, что позволяет команде сейчас на семь очков опережать команды, идущие в зоне вылета. В прошлом туре «Сент-Трюйден» крупно проиграл «Генку» (0:4), а немного ранее в сложном матче обыграл «Ваасланд-Беверен» (4:2).

Информация для ставок

• «Андерлехт» не проигрывает уже шесть матчей подряд в чемпионате

• Четыре из пяти последних матчей «Андерлехта» на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Сент-Трюйден» проиграл три последних матча «Андерлехту» (включая товарищескую встречу)

• Три последних матча «Сент-Трюйдена» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Андерлехт» находится в отличной форме и является абсолютным фаворитом этого матча. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой -1.