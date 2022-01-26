«Сент-Трюйден» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (28.01.2022)

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вчера, 17:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.39. Победа «Сент-Трюйдена» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Сент-Трюйден» давно не демонстрирует стабильных результатов и часто чередует победы с поражениями. Коллектив занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков и на пять пунктов отстает от восьмого места, которое дает право сыграть в плей-офф. Команда мало забивает (26 мячей) и нуждается в усилении линии атаки. В прошлом туре «Сент-Трюйден»

«Шарлеруа» в последних матчах не выглядит убедительно и набрал всего пять очков за пять туров чемпионата. Команда расположилась на шестом месте с набранными 37 баллами, и чтобы не покинуть зону плей-офф тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения для улучшения результатов. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Шарлеруа» сыграл вничью с «Кортрейком» (1:1), а немного ранее разошелся миром и с «Гентом» (1:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сент-Трюйден» забивает в девяти матчах подряд на своем стадионе

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

«Шарлеруа» выиграл два выездных матча за последнее время у «Сент-Трюйдена»

Прогноз

«Шарлеруа» потерял много очков в последних матчах, но сейчас имеет хороший шанс улучшить ситуацию. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.39 в букмекерской конторе Фонбет. Болельщиков ждет интересный и напряженный поединок.