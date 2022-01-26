ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Сент-Трюйден» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (28.01.2022)

вчера, 17:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.39. Победа «Сент-Трюйдена» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.92 3.24 2.53
1XBET 2.92 3.24 2.53

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Сент-Трюйден» давно не демонстрирует стабильных результатов и часто чередует победы с поражениями. Коллектив занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков и на пять пунктов отстает от восьмого места, которое дает право сыграть в плей-офф. Команда мало забивает (26 мячей) и нуждается в усилении линии атаки. В прошлом туре «Сент-Трюйден»

«Шарлеруа» в последних матчах не выглядит убедительно и набрал всего пять очков за пять туров чемпионата. Команда расположилась на шестом месте с набранными 37 баллами, и чтобы не покинуть зону плей-офф тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения для улучшения результатов. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Шарлеруа» сыграл вничью с «Кортрейком» (1:1), а немного ранее разошелся миром и с «Гентом» (1:1).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Сент-Трюйден» забивает в девяти матчах подряд на своем стадионе
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»
  • «Шарлеруа» выиграл два выездных матча за последнее время у «Сент-Трюйдена»

Прогноз

«Шарлеруа» потерял много очков в последних матчах, но сейчас имеет хороший шанс улучшить ситуацию. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.39 в букмекерской конторе Фонбет. Болельщиков ждет интересный и напряженный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.62 2.33
1XBET 1.62 2.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:18
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:59
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100