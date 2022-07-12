«Сентраль Кордоба» — «Патронато». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (15.07.2022)

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12 июля 2022, 08:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Сентраль Кордоба», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. Выбрать победителем «Патронато» можно по коэффициенту 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Сентраль Кордоба» выиграл только одну игру в чемпионате из пяти последних, поэтому не может гарантировать себе высокое место в турнирной таблице. Команда идет только на 16й позиции и имеет в активе восемь баллов. В коллективе большая проблема с реализацией моментов, ведь на данный момент в Суперлиге было забито только восемь мячей. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» сыграл вничью с «Эстудиантесом» (2:2), а ранее уступил на своем поле «Архентинос Хуниорс» (1:2).

У «Патронато» подобная ситуация во втором этапе чемпионата Аргентины, что не может радовать болельщиков и руководство. Клуб также набрал восемь баллов, но уступает нескольким клубам по дополнительным показателям и вынужден расположиться на 20 месте. В последних пяти турах коллектив набрал семь очков, что является достаточно средним результатом. В двух последних играх Суперлиги «Патронато» уступил на своем поле «Арсеналу» Саранди (0:1) и сыграл вничью с «Ньюэллс Олд Бойс» (2:2).

Информация для ставок

«Сентраль Кордоба» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч «Патронато» завершились исходом «обе забьют»

«Патронато» забивал только в шести из десяти последних поединков на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива испытывают большие проблемы с результатами и предстоящий матч рассматривает как реальный шанс улучшить свое положение. В такой ситуации предполагаем, что матч не станет результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.