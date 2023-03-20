Сербия – Литва. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (24.03.2023)

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вчера, 15:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.1. Победа сборной Люксембурга оценивается по 28, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.7.

Форма команд

Сборная Сербии не оправдала надежд болельщиков на ЧМ 2022, но местами показывала симпатичный футбол. В квалификации на будущий чемпионат Европы у коллектива есть все шансы побороться за первое место и начать он может с матча с откровенным аутсайдером. В матче чемпионата мира Сербия проиграла Швейцарии (2:3), а в товарищеском матче оказалась сильнее сборной США (2:1).

Литва никогда не демонстрировала высоких результатов и вряд ли что-то изменилось перед текущей квалификацией. Команде очень сложно играть на выезде и при поддержке трибунами соперника постарается достойно противостоять ему на протяжении всех 90 минут. В последнем товарищеском матче кубка Балтики Литва уступила Эстонии (0:2), а ранее проиграла по пенальти Исландии (0:1).

Информация для ставок

Сборная Литвы не может победить на протяжении последних девяти матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей сборной Сербии завершились исходом «обе забьют»

Сербия выиграла четыре последних поединка у Литвы

Пять из шести матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сербия гораздо сильнее своего оппонента, и мы предполагаем, что в этой встрече у них не должно возникнуть проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.