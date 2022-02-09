«Серен Юнайтед» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.02.2022)

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вчера, 14:18

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Антверпену». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.88. В то время на победу «Серен Юнайтед» коэффициент составляет 3.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.8.

Букмекеры больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.83. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Антверпен» закрепился на втором месте в турнирной таблице, но в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате. Перед стартом очередного тура клуб набрал 50 очков и отстает от лидера уже на 10 баллов. Такой гандикап можно отыграть только за счет стабильного набора очков и качественной игры. В игре с аутсайдером чемпионата Бельгии у «Антверпена» будет хорошая возможность одержать очередную победу. В последней игре команда уступила «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2), а ранее обыграла «Кортрейк» (2:0).

«Серен Юнайтед» в главном чемпионате Бельгии пока чувствует себя не очень уверенно. Команда является новичком первого дивизиона и смогла набрать только 23 очка, что оставляет ее на 17 позиции, которая находится в зоне вылета. В пяти последних турах коллектив одержал только одну победу, чем не могут быть довольно болельщики. В прошлом матче чемпионата Бельгии «Серен Юнайтед» проиграл «Шарлеруа» (0:2) и разошелся миром с «Эйпеном» (0:0).

Информация для ставок

«Серен Юнайтед» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Антверпен» не проигрывает уже шесть матчей подряд на выезде

«Антверпен» выиграл четыре из шести последних матчей с «Серен Юнайтед»

Пять из семи последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Антверпен» выглядит гораздо сильнее и увереннее в себе команды, которая идет на предпоследнем месте и почти не набирает очков. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет на победу «Антверпена» по коэффициенту 1.88.