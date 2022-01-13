«Серен Юнайтед» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.01.2022)

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вчера, 11:26

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают «Юнион Сент-Жиллуаз». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.4. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 7.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 5.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.61. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.33.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» остается лидером чемпионата Бельгии и имеет отрыв в семь баллов от ближайшего конкурента. Такие результаты стали очень неожиданными для болельщиков и экспертов. Коллектив набрал уже 47 очков и показывает очень качественный футбол. В матче с одним из аутсайдеров клуб постарается продлить свою внушительную серию без поражений. В прошлом туре чемпионата «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграл на своем поле вничью с «Гентом» (0:0), а ранее обыграл «Серкль Брюгге» (3:2).

«Серен Юнайтед» находится в очень сложной ситуации и проиграл уже несколько матчей подряд в чемпионате. Чтобы сохранить место в элитном дивизионе Бельгии, коллективу следует срочно пересмотреть свое отношение к тренировочному процессу и исправить результаты. Последние два матча чемпионата Бельгии завершились для «Серен Юнайтед» поражениями от «Мехелена» и «Кортрейка» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

«Серен Юнайтед» проиграл шесть последних матчей во всех турнирах

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Серен Юнайтед» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Юнион Сент-Жиллуаз»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Юнион Сент-Жиллуаз» обязан обыгрывать аутсайдера чемпионата, если хочет сохранить свой отрыв в турнирной таблице. Предполагаем, что гостям хватит ресурсов, чтобы забрать выездные три очка. Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61.