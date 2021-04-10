«Серкль Брюгге» — «Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.04.2021)

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вчера, 10:36

33-й тур чемпионата Бельгии предлагает болельщикам интересный поединок, где «Серкль Брюгге» ждет в гости «Хеверли».

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на победу – 2.02. Поверить в успех «Хеверли» предлагают по коэффициенту 3.4. Ничейный результат котируется цифрой 3.8.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.76. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.07.

Форма команд

«Серкль Брюгге» смог подняться на одну строчку в чемпионате и временно покинуть зону вылета. Команда борется за выживание и делает это с переменным успехом. Коллектив на одно очко опережает ближайших преследователей, чтобы сохранить свою прописку, клуб должен продолжать набирать очки. В последнем матче «Серкль Брюгге» на своем поле победил «Беерсхот» (2:1), а туром ранее уступил «Генту» (0:1).

«Хеверли» идет на восьмом месте, которое еще дает право на участие в плей-офф чемпионата. Команда очень нуждается в очках, ведь клубы идут плотно в турнирной таблице, и чтобы удержаться в зоне плей-офф, коллективу приходится бороться за каждое очко. Последние две игры «Хеверли» закончились поражением «Генку» (2:3) и ничейным результатом с «Мехеленом» (2:2).

Информация для ставок

• «Хеверли» выиграл всего два матча из последних десяти игр

• «Серкль Брюгге» не проигрывает на своем поле уже четыре поединка подряд

• «Хеверли» сыграл вничью четыре из последних пяти выездных матчей

• Пять из шести последних поединков между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Серкль Брюгге» после последней победы находится в хорошем расположении духа, клуб постарается отобрать очки у команды из зоны плей-офф. Гости не могут найти свою игру, поэтому предположим, что «Серкль Брюгге» не проиграет эту встречу. Сделать ставку на хозяев с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5