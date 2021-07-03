ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыУругвай. Примера 2021

«Серро Ларго» — «Феникс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (03.07.2021)

вчера, 06:05

«Серро-Ларго» сыграет против «Феникса» в рамках 9-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Серро Ларго» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.15. Победа «Феникса» оценивается в 3.45.

Форма команд

«Серро Ларго» находится на 10-й строчке в турнирной таблице с 11 набранными балами. Команда выиграла три поединка, дважды сыграла вничью и проиграла три матча. На счету клуба 11 забитых и 13 пропущенных мячей. «Серро Ларго» не может похвастаться хорошими результатами и пропускает почти в каждом матче Примеры.

«Феникс» занимает 12-е место в турнирной таблице с 7 набранными баллами. Команда победила в двух матчах, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти поединках. На счету клуба 11 забитых и 17 пропущенных мячей. «Феникс» находится в очень плохой форме. Команда не может набрать очки на протяжении 4 туров.

Информация для ставок

  • «Серро Ларго» не проигрывает три поединка кряду
  • «Феникс» проиграл четыре матча подряд
  • «Серро Ларго» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке предлагаем сделать ставку на победу «Серро Ларго» с учетом форы (-1.5) по коэффициенту 3.75. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.65.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.05 на то, что хотя бы одна команда не забьёт и хозяева победят в матче «Дагерфорс» — «Эстерсунд».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.41 2.00 1.86 1.57 2.47
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:07
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100