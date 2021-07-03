«Серро Ларго» — «Феникс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (03.07.2021)

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вчера, 06:05

«Серро-Ларго» сыграет против «Феникса» в рамках 9-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Серро Ларго» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.15. Победа «Феникса» оценивается в 3.45.

Форма команд

«Серро Ларго» находится на 10-й строчке в турнирной таблице с 11 набранными балами. Команда выиграла три поединка, дважды сыграла вничью и проиграла три матча. На счету клуба 11 забитых и 13 пропущенных мячей. «Серро Ларго» не может похвастаться хорошими результатами и пропускает почти в каждом матче Примеры.

«Феникс» занимает 12-е место в турнирной таблице с 7 набранными баллами. Команда победила в двух матчах, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти поединках. На счету клуба 11 забитых и 17 пропущенных мячей. «Феникс» находится в очень плохой форме. Команда не может набрать очки на протяжении 4 туров.

Информация для ставок

«Серро Ларго» не проигрывает три поединка кряду

«Феникс» проиграл четыре матча подряд

«Серро Ларго» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке предлагаем сделать ставку на победу «Серро Ларго» с учетом форы (-1.5) по коэффициенту 3.75. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.65.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.05 на то, что хотя бы одна команда не забьёт и хозяева победят в матче «Дагерфорс» — «Эстерсунд».