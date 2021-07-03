«Серро Ларго» — «Феникс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (03.07.2021)

«Серро-Ларго» сыграет против «Феникса» в рамках 9-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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1 : 2
завершен
вчера, 22:15
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Серро Ларго» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.15. Победа «Феникса» оценивается в 3.45.
Форма команд
«Серро Ларго» находится на 10-й строчке в турнирной таблице с 11 набранными балами. Команда выиграла три поединка, дважды сыграла вничью и проиграла три матча. На счету клуба 11 забитых и 13 пропущенных мячей. «Серро Ларго» не может похвастаться хорошими результатами и пропускает почти в каждом матче Примеры.
«Феникс» занимает 12-е место в турнирной таблице с 7 набранными баллами. Команда победила в двух матчах, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти поединках. На счету клуба 11 забитых и 17 пропущенных мячей. «Феникс» находится в очень плохой форме. Команда не может набрать очки на протяжении 4 туров.
Информация для ставок
- «Серро Ларго» не проигрывает три поединка кряду
- «Феникс» проиграл четыре матча подряд
- «Серро Ларго» пропустил восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке предлагаем сделать ставку на победу «Серро Ларго» с учетом форы (-1.5) по коэффициенту 3.75. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.65.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.05 на то, что хотя бы одна команда не забьёт и хозяева победят в матче «Дагерфорс» — «Эстерсунд».