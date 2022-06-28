«Серро Портеньо» — «Палмейрас». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (30.06.2022)

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28 июня 2022, 10:24

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Серро Портеньо», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Серро Портеньо» является представителем Парагвая и выход в 1/8 кубка Либертадорес является успехом для клуба. С соперником команде не повезло, ведь ей будет противостоять лидер бразильской Серии А, что делает матч одним из главных в этот игровой день. В чемпионате Парагвая клуб набрал 47 очков и идет на втором месте отставая от лидера на семь баллов. В прошлом матче «Серро Портеньо» уступил на выезде «Либертад» (0:1), а 22 числа был сильнее «Хенераль Кабальеро» (3:1).

«Палмейрас» продолжает свой уверенный путь в чемпионате Бразилии, и даже ничья в последнем матче не смогла повлиять на отрыв, ведь конкурент тоже потерял очки. Сейчас коллектив занимает первое место с 29 набранными баллами и может сконцентрироваться на первом матче 1/8 кубка Либертадорес, в котором является большим фаворитом. В последних двух играх «Палмейрас» разошелся миром с «Аваи» (2:2), а ранее уступил в кубке страны «Сан-Паулу» (0:1).

Информация для ставок

Пять из шести матчей «Серро Портеньо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Палмейрас» проиграл только один выездной поединок из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Палмейрас» выиграл только один матч из пяти последних с «Серро Портеньо»

Прогноз

«Палмейрасу» пора исправлять статистику личных встреч с «Серро Портеньо» и мы предполагаем, что сейчас для этого самый лучший момент. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей по коэффициенту 1.7.