«Серро Портеньо» — «Палмейрас». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (30.06.2022)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Серро Портеньо», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по 3.65.
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0 : 3
завершен
30 июня 2022, 01:15
четверг
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Серро Портеньо» является представителем Парагвая и выход в 1/8 кубка Либертадорес является успехом для клуба. С соперником команде не повезло, ведь ей будет противостоять лидер бразильской Серии А, что делает матч одним из главных в этот игровой день. В чемпионате Парагвая клуб набрал 47 очков и идет на втором месте отставая от лидера на семь баллов. В прошлом матче «Серро Портеньо» уступил на выезде «Либертад» (0:1), а 22 числа был сильнее «Хенераль Кабальеро» (3:1).
«Палмейрас» продолжает свой уверенный путь в чемпионате Бразилии, и даже ничья в последнем матче не смогла повлиять на отрыв, ведь конкурент тоже потерял очки. Сейчас коллектив занимает первое место с 29 набранными баллами и может сконцентрироваться на первом матче 1/8 кубка Либертадорес, в котором является большим фаворитом. В последних двух играх «Палмейрас» разошелся миром с «Аваи» (2:2), а ранее уступил в кубке страны «Сан-Паулу» (0:1).
Информация для ставок
- Пять из шести матчей «Серро Портеньо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Палмейрас» проиграл только один выездной поединок из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Палмейрас» выиграл только один матч из пяти последних с «Серро Портеньо»
Прогноз
«Палмейрасу» пора исправлять статистику личных встреч с «Серро Портеньо» и мы предполагаем, что сейчас для этого самый лучший момент. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей по коэффициенту 1.7.