«Севилья» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (21.05.2023)

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вчера, 17:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Поставить на «Бетис» можно по 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Севилья» набрала 12 очков в пяти последних турах чемпионата Испании и уверенно поднялась в середину турнирной таблицы. Коллектив занимает десятое место с 47 баллами, но вышел в финал Лиги Европы и в случае победы может квалифицироваться в Лигу чемпионов как победитель турнира. В прошлом матче «Севилья» в дополнительное время обыграла «Ювентус» (2:1), а ранее крупно обыграла «Вальядолид» (3:0) в Ла Лиге.

«Бетис» все еще идет в зоне еврокубков, а именно на шестом месте с 55 баллами. Тем не менее, коллектив еще пару месяцев назад рассчитывал на участие в Лиге чемпионов. Сейчас «бело-зеленые» опережают «Жирону» уже на семь пунктов, и чтобы не опуститься ниже им достаточно набрать всего несколько очков в последних турах. Два последних матча «Бетиса» завершились победами над «Райо Вальекано» (3:1) и «Атлетиком» Бильбао (1:0).

Информация для ставок

«Севилья» проиграла всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Бетис» уступил в четырех из шести последних матчей на выезде

«Севилья» выиграла у «Бетиса» три из пяти последних встреч при одно поражении

Прогноз

Севильское дерби обещает быть интересным, а команды будут мотивированы порадовать своих болельщиков победой над принципиальным соперником. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.