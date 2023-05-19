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«Севилья» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (21.05.2023)

вчера, 17:13
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Поставить на «Бетис» можно по 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.463.413.05
Pari 2.40 3.35 3.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Севилья» набрала 12 очков в пяти последних турах чемпионата Испании и уверенно поднялась в середину турнирной таблицы. Коллектив занимает десятое место с 47 баллами, но вышел в финал Лиги Европы и в случае победы может квалифицироваться в Лигу чемпионов как победитель турнира. В прошлом матче «Севилья» в дополнительное время обыграла «Ювентус» (2:1), а ранее крупно обыграла «Вальядолид» (3:0) в Ла Лиге.

«Бетис» все еще идет в зоне еврокубков, а именно на шестом месте с 55 баллами. Тем не менее, коллектив еще пару месяцев назад рассчитывал на участие в Лиге чемпионов. Сейчас «бело-зеленые» опережают «Жирону» уже на семь пунктов, и чтобы не опуститься ниже им достаточно набрать всего несколько очков в последних турах. Два последних матча «Бетиса» завершились победами над «Райо Вальекано» (3:1) и «Атлетиком» Бильбао (1:0).

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла всего один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Бетис» уступил в четырех из шести последних матчей на выезде
  • «Севилья» выиграла у «Бетиса» три из пяти последних встреч при одно поражении

Прогноз

Севильское дерби обещает быть интересным, а команды будут мотивированы порадовать своих болельщиков победой над принципиальным соперником. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.53 1.86 2.04 1.47 2.85
Pari 1.82 2.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:44
Учитывая тяжёлую игру команды "Севильи" в Лиги Европы против "Ювентуса" за выход в финал этого турнира. То скорее всего здесь стоит ожидать ничейного результата. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:16
Есть в данном горячем андалусийском дерби, по моему мнению, практически беспроигрышный ставочный вариант - это тотал больше по фолам. Но, раз уж подобного пари нет в меню нашего сайта, то я все-таки осмелюсь здесь предположить шаблонный размен забитыми мячами за хороший коэффициент. Который должен вытекать из вышеперечисленных факторов. В завершении добавлю, что под знаменем первого круга нынешнего чемпионата Севилья и Реал Бетис разошлись голевым миром со счетом 1:1.
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